Yusuf ve Abdülkadir borçlarını ödemeli

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün mali ve sportif hedefleri hakkında açıklamada bulunurken takımın iki genç kaptanın henüz Avrupa'ya transferlerinin söz konusu olmadığını söyledi. Ağaoğlu'dan satırbaşları şöyle: 38 MILYON
Euro'luk kadro var oynayamıyor, son 5 maçtır sahada olan kadronun değeri 11 milyon Euro ve göze hoş gelen futbol var. 10 YIL
içinde 100'ün üzerinde yabancı oyuncu gelmiş, gitmiş. Kulübün geldiği nokta ekonomik olarak iflas noktası.
Sistemimiz oturursa Trabzonspor'un ileriye dönük olarak taraftarına kendisini ayakta alkışlatacağı konuma gelmesi için hiçbir sebep yok. MÜCADELEYI
bıraktığın, rehavete kapıldığın an kaybedersin. Biz oldukça milyon Euro'ların konuşulduğu transferler gerçekleşmeyecek, o sayfa kapandı. YARIŞTAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ BU
yol bizi nereye götürecek göreceğiz, takımın gücünün de farkındayız. Zirve yarışından asla vazgeçmeyeceğiz. YUSUF
ve Abdülkadir; olmaları gereken yerin, gerçek güçlerinin daha yüzde 50'sine ulaşmadı. Yüzde yüze gelmeleri, takımlarına borçlarını ödemeleri lazım. Takımın marka elçisi olarak hizmet etmeleri gereken süre var.
Ben onları en iyi konuma getirip, en iyi yere göndermekle mükellefim. Onlar için birkaç ciddi teklif aldık ama rakamlar son derece düşüktü.