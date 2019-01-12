Yusuf ve Abdülkadir borçlarını ödemeli

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün mali ve sportif hedefleri hakkında açıklamada bulunurken takımın iki genç kaptanın henüz Avrupa'ya transferlerinin söz konusu olmadığını söyledi. Ağaoğlu'dan satırbaşları şöyle:Euro'luk kadro var oynayamıyor, son 5 maçtır sahada olan kadronun değeri 11 milyon Euro ve göze hoş gelen futbol var.içinde 100'ün üzerinde yabancı oyuncu gelmiş, gitmiş.Sistemimiz oturursa Trabzonspor'un ileriye dönük olarak taraftarına kendisini ayakta alkışlatacağı konuma gelmesi için hiçbir sebep yok.bıraktığın, rehavete kapıldığın an kaybedersin.yol bizi nereye götürecek göreceğiz, takımın gücünün de farkındayız. Zirve yarışından asla vazgeçmeyeceğiz.ve Abdülkadir; olmaları gereken yerin, gerçek güçlerinin daha yüzde 50'sine ulaşmadı. Yüzde yüze gelmeleri, takımlarına borçlarını ödemeleri lazım.Ben onları en iyi konuma getirip, en iyi yere göndermekle mükellefim. Onlar için birkaç ciddi teklif aldık ama rakamlar son derece düşüktü.