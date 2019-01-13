52’lik efsane Kral Kazu’ya sözleşme

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aponya İkinci Ligi ekiplerinden Yokohama FC'nin 52 yaşındaki efsanevi oyuncusu Kazuyoshi Miura, futbola veda etmeye pek niyetli görünmüyor. Bu sezon kariyerindeki 34'üncü sezonuna adım atacak olan Miura, takımıyla 1 yıllık sözleşme yeniledi. İmza töreninde taraftarlara olan desteğinden dolayı teşekkür eden Miura, "Her gün son düzeyde antrenman yapmaya ve oynayabileceğim kadar maç oynamaya, oynadığım her dakikaya önem vermeye devam edeceğim" şeklinde konuştu. Geçmiş yıllarda birçok ekipte oynayan deneyimli forvet Brezilya'da Santos, Palmeiras, Coritiba, İtalya'da Genoa, Hırvatistan'da Dinamo Zagreb ve Avustralya'da Sydney gibi takımlarda da görev yaptı. Miura, önceki yıl mart ayında 50 yaş, 7 günlükken çıktığı karşılaşmayla İngiliz Stanley Matthews'a ait bir profesyonel maçta forma giyen en yaşlı oyuncu unvanını ele geçirmişti. Uzun kariyeriyle dikkati çeken ve 1990- 2000 yıllarında formasını giydiği Japonya Milli Takımı'yla 89 kez maçta 55 gol attı.