Adım adım ilerleyeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, devre arası kampının çok verimli geçtiğini belirterek, "Oyuncularım görev ve sorumluluklarının bilincinde olarak istediğim her şeyi yerine getirmeye çalıştılar. Ben onları, onlar da beni anladı" dedi. Sık sık, "Lig ne olacak? Başakşehir maçından beklentiniz nedir?" şeklinde sorularla karşılaştığını vurgulayan Karaman, "Onlara 'Kupadaki Balıkesir maçından sonra görüşelim' yanıtını veriyorum. Biz önce o maçı atlatacağız, sonrasında önümüze bakacağız. Uzun vadeli değil, kısa vadeli gideceğiz ama sağlam adımlarla ilerleyeceğiz" diye konuştu.