Babel ada’ya uçuyor

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Beşiktaş'ta Pepe'nin ardından bir başka yıldız isim Ryan Babel de yuvadan uçuyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hollandalı futbolcu İngiltere Premier Lig ekibi Fulham ile anlaştı. Siyah-beyazlı kulübün kapısını çalan Ada temsilcisi önce kiralamak için teklif yaptı. Ancak Beşiktaş,yanıtını verdi. Dün gece iki kulüp pazarlık masasına otururken, siyah-beyazlılar 3 milyon Euro'dan kapıyı açtı. İngiliz kulübü 1 milyon Euro önerdi.Beşiktaş'tan yıllık 2.2 milyon Euro alan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, yeni sözleşmeyla birlikte yönetimden zam istemiş ancak kabul görmemişti. YERİNE İLK ADAY MOTİNGSiyah-beyazlıların, Babel'in yerini PSG'nin yıldızı Eric Maxim Choupo-Moting ile doldurmak istediği bildirildi.