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Babel ada’ya uçuyor

Hollandalı yıldız Fulham ile anlaştı. İki kulüp pazarlık masasına otururken, ’in 2 milyon Euro’ya satılması bekleniyor

Giriş Tarihi: 13.1.2019
Babel ada’ya uçuyor
Beşiktaş'ta Pepe'nin ardından bir başka yıldız isim Ryan Babel de yuvadan uçuyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hollandalı futbolcu İngiltere Premier Lig ekibi Fulham ile anlaştı. Siyah-beyazlı kulübün kapısını çalan Ada temsilcisi önce kiralamak için teklif yaptı. Ancak Beşiktaş, "Bonservisiyle satarız" yanıtını verdi. Dün gece iki kulüp pazarlık masasına otururken, siyah-beyazlılar 3 milyon Euro'dan kapıyı açtı. İngiliz kulübü 1 milyon Euro önerdi. Pazarlıkların bugün sonuçlanması ve Babel'in 2 milyon Euro'ya Fulham'a satılması bekleniyor. Beşiktaş'tan yıllık 2.2 milyon Euro alan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, yeni sözleşmeyla birlikte yönetimden zam istemiş ancak kabul görmemişti. YERİNE İLK ADAY MOTİNG
Siyah-beyazlıların, Babel'in yerini PSG'nin yıldızı Eric Maxim Choupo-Moting ile doldurmak istediği bildirildi. Kara Kartal'ın, Kamerunlu oyuncu için bu hafta içi masaya oturacağı öğrenildi. Sezonun ilk yarısında 8 maç forma giyen Moting'in de Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.
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Babel ada’ya uçuyor
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