Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Mehmet Yiğiner'den istifa açıklaması

'den istifa açıklaması

ekiplerinden 'nde teknik direktör , yarın kulüp başkanı ile görüşecek. Yiğiner henüz bir istifa durumunun olmadığını açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2019 18:33
Mehmet Yiğiner'den istifa açıklaması

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Bektaş'ın transfer tahtasının açılmaması nedeniyle zorlandığını kendisine ilettiğini belirterek, "Şu an için herhangi bir istifa söz konusu değil. Transfer yapılamadığı için hocamız zorlandığını iletti. Yarın kendisiyle görüşeceğiz. Görüşmeden sonra teknik direktörümüzün durumu netleşir." ifadelerini kullandı.

Takımla Antalya'da kampta bulunan teknik direktör Bayram Bektaş, yarın Ankara'ya gelerek başkan Yiğiner ile Beştepe'deki tesislerde bir görüşme gerçekleştirecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Yiğiner'den istifa açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN