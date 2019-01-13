Serdar Aziz pişman etti!

BUGÜN NELER OLDU

Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmeyen Serdar Aziz, 1.8 milyon Euro alacağı için TFF'ye başvurdu. Serdar için 4 milyon Euro bonservis talep eden Galatasaray'ın devre arasında kapısını kimse çalmadı. Oysa ki yazın Serdar Aziz için sarı-kırmızılı kulübe Rusya'dan 5 milyon Euro'nun üzerinde teklif geldiği ortaya çıktı. O dönem Suudi Arabistan'a transferine soğuk bakan ancak Rusya'ya gitmeye olumlu yaklaşan milli stopere Galatasaray'ın izin vermediği öğrenildi. Serdar'ı yazın stoper takviyesi yapmadığı için 5 milyon Euro'ya satmayan sarı-kırmızılı kulüp devre arasında oyuncusuna bonservis ödeyecek kulüp bulamadı.