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pişman etti!

’da kadro dışı bırakılan milli stoper için sezon başında Rusya’dan gelen 5 milyon Euro’luk teklifin reddedildiği ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 13.1.2019
Serdar Aziz pişman etti!
Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmeyen Serdar Aziz, 1.8 milyon Euro alacağı için TFF'ye başvurdu. Serdar için 4 milyon Euro bonservis talep eden Galatasaray'ın devre arasında kapısını kimse çalmadı. Oysa ki yazın Serdar Aziz için sarı-kırmızılı kulübe Rusya'dan 5 milyon Euro'nun üzerinde teklif geldiği ortaya çıktı. O dönem Suudi Arabistan'a transferine soğuk bakan ancak Rusya'ya gitmeye olumlu yaklaşan milli stopere Galatasaray'ın izin vermediği öğrenildi. Serdar'ı yazın stoper takviyesi yapmadığı için 5 milyon Euro'ya satmayan sarı-kırmızılı kulüp devre arasında oyuncusuna bonservis ödeyecek kulüp bulamadı.
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Serdar Aziz pişman etti!
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