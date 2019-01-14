Son iki sezondur performansıyla taraftarların tepkisini çeken Galatasaray'ın tecrübeli kaptanı Selçuk İnan, içini döktü. Takımın durumu ve sezonun ikinci yarısı hakkında açıklamalar yapan 33 yaşındaki futbolcu şunları söyledi:
Ben Galatasaray için sadece maddi değil her türlü fedakârlığa her zaman razı oldum. Buraya 8 sene önce geldiğimde de bu gönül bağını pazarlık konusu etmedim. Çok daha fazla paralar görmeme rağmen para bile konuşmadan Galatasaray'a imza atmıştım.
Bundan sonra da benim Galatasaray'a bağlılığım ve duruşum herhangi bir pazarlığa dahil olmayacak.
G.Saray
için birçok hayalimi erteledim, Avrupa gibi mesela. Belki de iptal ettim diyebilirim. Ama bundan hiç pişman değilim. Her zaman onur duydum, gurur duydum. Bundan sonra da Galatasaray benden ne isterse o olacak. ŞAMPİYONLUK İÇİN AVANTAJ BİZDE
Ligde en büyük şampiyonluk adayı biziz. Son dönemeçlere alışkın bir takımız. Fikstür avantajımız var. Gerekli tecrübeye de sahibiz.
Son zamanları iyi oynamayı da biliyoruz. Şampiyonluğun ve önemli maçların getirisinin de farkındayız.
VAR sistemi ilk kez uygulanmaya başladığında, biz bilmediğimiz için şikâyet ettik. Açıkçası istemediğimiz anlar da oldu. Ama VAR sisteminden memnunum. Biraz daha çabuklaşırsa çok daha iyi olacak.
Futbolu ne zaman bırakacağıma henüz karar vermedim. Aklımda şu an birkaç sene daha futbol oynamak var ama bir süre veremiyorum çünkü bu hem fiziksel hem de psikolojik bir olay. Şu an kendimi oynamaya hazır hissediyorum. FEDAKÂRLIK YAPIYOR
Fatih Terim'ın
takımda düşünmediği Serdar Aziz ve Eren Derdiyok birikmiş alacakları için TFF'ye başvurdu. Sarı-kırmızılı kulübün Serdar'a 1.8 milyon Euro, Eren'e 1.4 milyon Euro borcu olduğu ortaya çıktı. Yabancı oyuncuların maaşını 90 gün içinde ödeyen Galatasaray'da en fazla alacağı bulunan oyuncu ise Selçuk İnan. 2 milyon 950 bin Euro garanti ücrete sahip tecrübeli futbolcunun, 2 milyon Euro'dan fazla alacağı olduğu öğrenildi. Yönetimin ileri tarihli verdiği senetleri sorun çıkarmadan kabul eden kaptan, takım arkadaşları Serdar ve Eren'in aksine TFF'ye başvurmadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Selçuk İnan'ın ücretinde yüzde 50 indirime giderek TL bazında yeni imzayı atması bekleniyor. KİMSEYE KIRGIN DEĞİLİM
Kendisi için yapılan eleştirilere kızmadığını söyleyen Selçuk İnan, "Kimseye kırgınlığım yok çünkü futbolda eleştiri her zaman olacak. Biz profesyonel olarak bildiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımızı memnun etmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız" dedi.