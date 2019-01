Galatasaray benden ne isterse o olacak

BUGÜN NELER OLDU

Son iki sezondur performansıyla taraftarların tepkisini çeken Galatasaray'ın tecrübeli kaptanı Selçuk İnan, içini döktü.Ben Galatasaray için sadece maddi değil her türlü fedakârlığa her zaman razı oldum. Buraya 8 sene önce geldiğimde de bu gönül bağını pazarlık konusu etmedim.Bundan sonra da benim Galatasaray'a bağlılığım ve duruşum herhangi bir pazarlığa dahil olmayacak.G.Sarayiçin birçok hayalimi erteledim, Avrupa gibi mesela. Belki de iptal ettim diyebilirim. Ama bundan hiç pişman değilim. Her zaman onur duydum, gurur duydum.Ligde en büyük şampiyonluk adayı biziz.Son zamanları iyi oynamayı da biliyoruz. Şampiyonluğun ve önemli maçların getirisinin de farkındayız.VAR sistemi ilk kez uygulanmaya başladığında, biz bilmediğimiz için şikâyet ettik. Açıkçası istemediğimiz anlar da oldu.Futbolu ne zaman bırakacağıma henüz karar vermedim.Fatih Terim'ıntakımda düşünmediği Serdar Aziz ve Eren Derdiyok birikmiş alacakları için TFF'ye başvurdu. Sarı-kırmızılı kulübün Serdar'a 1.8 milyon Euro, Eren'e 1.4 milyon Euro borcu olduğu ortaya çıktı. Yabancı oyuncuların maaşını 90 gün içinde ödeyen Galatasaray'da en fazla alacağı bulunan oyuncu ise Selçuk İnan. 2 milyon 950 bin Euro garanti ücrete sahip tecrübeli futbolcunun, 2 milyon Euro'dan fazla alacağı olduğu öğrenildi. Yönetimin ileri tarihli verdiği senetleri sorun çıkarmadan kabul eden kaptan, takım arkadaşları Serdar ve Eren'in aksine TFF'ye başvurmadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Selçuk İnan'ın ücretinde yüzde 50 indirime giderek TL bazında yeni imzayı atması bekleniyor.Kendisi için yapılan eleştirilere kızmadığını söyleyen Selçuk İnan, "Kimseye kırgınlığım yok çünkü futbolda eleştiri her zaman olacak. Biz profesyonel olarak bildiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımızı memnun etmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız" dedi.