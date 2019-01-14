İşte Serdar Aziz'in transfer kararı

Galatasaray, 4 Ocak'ta başlayan transfer döneminde herhangi bir futbolcuyla anlaşmaya sağlayamadı. Öte yandan teknik direktör Fatih Terim 3 Ocak Perşembe günü IG TV'de yaptığı açıklamada Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un kadro planlamalarında yer almadığını açıkladı. "Serdar'ı da Eren'i de çok seviyorum. Onlara, kariyerlerine, yeteneklerine saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum. Bir günlük mevzu değil, yolları açık olsun."

Bu açıklamanın ardından gözler 28 yaşındaki oyuncunun transfer döneminde hangi kulüple anlaşmaya varacağına çevrildi ve bu noktada Fenerbahçe ön plana çıkan taraf oldu.