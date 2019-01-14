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İşte 'in transfer kararı

'da, teknik direktör Fatih Terim'in kadro planlamalarında yer almadığını belirttiği , transferiyle ilgili son kararını verdi.

Giriş Tarihi: 14.1.2019 23:23 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 23:26
İşte Serdar Aziz'in transfer kararı

, 4 Ocak'ta başlayan transfer döneminde herhangi bir futbolcuyla anlaşmaya sağlayamadı. Öte yandan teknik direktör Fatih Terim 3 Ocak Perşembe günü IG TV'de yaptığı açıklamada ve Eren Derdiyok'un kadro planlamalarında yer almadığını açıkladı. "Serdar'ı da Eren'i de çok seviyorum. Onlara, kariyerlerine, yeteneklerine saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum. Bir günlük mevzu değil, yolları açık olsun."

Bu açıklamanın ardından gözler 28 yaşındaki oyuncunun transfer döneminde hangi kulüple anlaşmaya varacağına çevrildi ve bu noktada ön plana çıkan taraf oldu.

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İşte Serdar Aziz'in transfer kararı
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