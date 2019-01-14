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Konuştu!!! Ceza yolda

Giriş Tarihi: 14.1.2019
Konuştu!!! Ceza yolda
Beşiktaş yönetiminin kadro dışı bıraktığı isimler arasında yer alan Vagner Love, Brezilya'da yayın yapan Radio Bandeirantes'a içini döktü... Tecrübeli forvet, "Beşiktaş'ın bana 5 aylık borcu var, neredeyse 6. aya gireceğiz ve henüz benimle görüşmediler. Yine de antrenmanlara çıktım. Gerekirse FIFA'ya gideceğim. Bana gösterilen bu muamele, bence karşı tarafta bir karakter eksikliği olduğunu gösteriyor" dedi. Sambacının açıklamaları sonrası Beşiktaş, resmi sitesinden bir duyuru yaptı. Söz konusu duyuruda; "Kadro dışı bırakılan sözleşmeli oyuncu Vagner Love hakkında, kulübümüzün bilgisi dışında röportaj vermesi ve söz konusu röportajda kullandığı ifadeler sebebiyle hakkında disiplin süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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