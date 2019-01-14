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tarih yazdı

Barça’nın, Eibar’ı 3-0 yendiği maçta ağları sarstı, ’da 400 gole ulaştı

Giriş Tarihi: 14.1.2019
Lionel Messi tarih yazdı
Barcelona, La Liga'nın 19. haftasında misafir ettiği Eibar'ı, 3-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri; 19 ve 59. dakikalarda Luis Suarez ile 53. dakikada Lionel Messi kaydetti. Katalan temsilcisi, puanını 43'e çıkararak, en yakın rakibi Atletico Madrid'in beş puan önünde liderliğini sürdürdü. Barcelona'nın süper bücürü Messi, attığı golle adını La Liga tarihine altın harflerle yazdırdı. Arjantinli yıldız, İspanya Ligi'nde 400 gole ulaşan ilk futbolcu unvanını eline geçirdi. Tangocuyu 311 golle sezon başında Real Madrid'den ayrılarak, Juventus'un yolunu tutan Cristiano Ronaldo takip ediyor.
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