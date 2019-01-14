Lionel Messi tarih yazdı

BUGÜN NELER OLDU

Barcelona, La Liga'nın 19. haftasında misafir ettiği Eibar'ı, 3-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri; 19 ve 59. dakikalarda Luis Suarez ile 53. dakikada Lionel Messi kaydetti. Katalan temsilcisi, puanını 43'e çıkararak, en yakın rakibi Atletico Madrid'in beş puan önünde liderliğini sürdürdü.Tangocuyu 311 golle sezon başında Real Madrid'den ayrılarak, Juventus'un yolunu tutan Cristiano Ronaldo takip ediyor.