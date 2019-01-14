Marcao geliyor, 11’e giriyor

Leipzig ile oynanan ve 1-1 biten hazırlık maçında Ozan Kabak'ı dinlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, savunmada Maicon-Donk ikilisine görev verdi.

İkinci yarıda Ahmet Çalık'ı da oyuna alarak, üçlü savunmayı deneyen Terim, yeni transferi Marcao'yu bekliyor. Terim, fizik olarak hazır durumda olan Marcao'yu hemen ilk 11'e koymayı planlıyor. Ligdeki Ankaragücü maçında savunma hattı; Mariano-Ozan- Marcao-Linnes'ten oluşacak.

Marcao, dün akşam Tondela'yı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada son kez Chaves formasını giydi. Bir penaltı atışından faydalanamayan Brezilyalı savunmacının bugün İstanbul'da olması bekleniyor