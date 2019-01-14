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Ve yolcu

Giriş Tarihi: 14.1.2019
Ve Belhanda yolcu
Galatasaray'dan Garry Rodrigues'i koparan Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad, ısrarla istediği Younes Belhanda konusunda da önemli adımlar attı. Faslı futbolcunun bonservisi için son olarak 9 milyon Euro teklif eden Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic idaresindeki Al-İttihad, Galatasaray yönetimini ikna etti. Suudi ekibi, Belhanda'ya ise yıllık 4 milyon 500 bin Euro önerdi. Al-İttihad, 6 milyon Euro yıllık ücret talep eden Belhanda ile orta yolu bulduğu takdirde transfer resmiyete dökülecek.
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Ve Belhanda yolcu
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