Aklı sağ bekte

BUGÜN NELER OLDU

'le yollarıayırıpekonomik olarakrahatlayan,'dan kulüp bulmasınıisteyen Beşiktaş'ta yönetim biryandan yeni takviyeleriçin çalışmalarınısürdürüyor.Listede 3 isim öneçıkmış durumda.Şenol Güneş ise öncelikle takımabir sağ bek alınmasını istiyor.Juventus'un 2016 yılında Dinamo Zagreb'den 23 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ve bu sezon başında Fiorentina'ya 2 milyon Euro'ya kiraladığı Hırvat yıldız için somut adımlar atıldı. Fiorentina'dan fazla forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Serie A'da 16 maça çıktı, 1 gol ve 1 asist yaptı.Geçtiğimiz hafta başkan Fikret Orman'ın görüşme gerçekleştirdiği Hırvat futbolcuda sona gelindiği belirtiliyor.. 22 yaşındaki futbolcu, sezon başında transfer olduğu Milan'da forma şansı bulamadı.Sezon başında bedelsiz olarak transfer olduğu Paris Saint- Germain'den ayrılmak isteyen oyuncu, Beşiktaş'a transfer olmayı en çok isteyen isim. Siyah-beyazlı yönetim, hem forvet hem de kanatta görev yapabilen