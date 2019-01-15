Belhanda masada!

BUGÜN NELER OLDU

alatasaray'da bir dünya yıldızı daha takımla yollarını ayırıyor. Sarıkırmızılı takım ile Al-İttihad arasında bir süredir devam eden pazarlıklar son aşamaya geldi.Suudi ekibi, 29 yaşındaki Belhanda'ya ise yıllık 5 milyon Euro'dan 5.5 yıllık kontrat önerdi. 6 milyon Euro yıllık ücret talep eden Belhanda ise bu rakama ikna oldu. Belhanda'nın menajeri önceki gün Arabistan'a gitti ve kulüple masaya oturdu. Belhanda her ne kadar verdiği mesajlarda kalmak istediğini söylese de özellikleiçin gitmek istediği öğrenildi.Sarı-kırmızılı yönetimin verdiği 200 bin Euro ceza Belhanda'yı çok sinirlendirdi. Faslı 10 numara, bu ceza sonrası ayrılmayı düşünmeye başladı ve kararını aldı.Belhanda'nın yeni menajeri olan William D'Avila, Rodrigues'i götürdüğü Al-İttihad'dan Belhanda için de teklif aldı.Rodrigues'e 3.8 milyon Euro maaş veren Al-İttihad, Belhanda'ya 4.5 milyon Euro bütçe ayırdı. Menajer William D'Avila oyuncusunun ücreti için görüşmelere devam ediyor. Suudi Arabistan kulübü, Galatasaray'a ise 7 milyon Euro'dan fazla bonservis vermeyeceğini bildirdi.Aslan Al-İttihad'a ne 'Evet ne 'Hayır' dedi. Pazarlıklar bugün de devam edecek. Belhanda gitmek için izin isterken, yönetim 7 milyon Euro'nun üzerine çıkma hedefinde.Belhanda'yı Dinamo Kiev'den 8 milyon Euro bonservisle transfer eden Galatasaray ayrıca sözleşmede geçerli 1 milyon Euro (50 maça karşılık 500 bin Euro performans+500 bin Euro Şampiyonlar Ligi grup katılım) bonus ödedi. Belhanda sarı-kırmızılı kulüpte kaldığı müddetçe bu bonus maddesi maksimum 2 milyon Euro'ya sabitlendi. Faslı yıldız ara transfer döneminde Al-İttihad'a giderse Galatasaray'ın Dinamo Kiev'e ödeyeceği para ise 1 milyon Euro.Belhanda'yı Al-İttihad'a göndermeye hazırlanan Galatasaray, Faslı yıldızın boşluğunu doldurmak için sürpriz bir ismi gündemine aldı: TEJI SAVANIER... Fransız basını, Nimes'te forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için Cimbom'un 6 milyon Euro teklif ettiğini yazdı. Merkez orta saha ve 10 numara oynayan Savanier, bu sezon Nimes'te 15 maçta 2 gol attı ve 5 asist yaptı. Fransız yıldız, Ligue 1'de ilk yarının dripling istatistiklerinde Neymar ve Mbappe'den sonra en iyi üçüncü isim olmayı başarmıştı.Galatasaray, 1.5 sezon boyunca Belhanda'sız 13 maça çıktı. Sarı-kırmızılıların bu maçların 7'sinde yenilmiş olması dikkat çekiyor.