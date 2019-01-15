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, 'u unutamıyor

'un eski futbolcusu , bu kez de yeşil beyaz formalı paylaşımıyla taraftarın gönlünü fethetti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 11:01
Cedric Bakambu, Bursaspor'u unutamıyor

Her fırsatta Bursaspor sevgisini dile getiren ve dünyanın önde gelen futbolcularını Bursaspor'a çağıran Kongolu oyuncu Cedric Bakambu, Bursaspor formasıyla spor yaptığı paylaşımda bulundu. Video özellikle yeşil beyazlı taraftarlardan yoğun ilgi görürken, taraftarlardan Bakambu'ya destek mesajları yağdı.

Bursaspor'un 2014/15 sezonunda formasını terleten Cedric Bakambu, o sezon sonunda İspanya'nın Villarreal Kulübü'ne 7.5 milyon Euro'ya transfer olmuş, daha sonra da 40 milyon Euro'luk bir rakama Çin'in BJ Sinobo Guoan Kulübü için Çin'in yolunu tutmuştu.

Bakambu daha önce de Mesut Özil, Ricardo Quaresma ve Chris Mavinga'ya Bursaspor'a gelmesi yönünde davette bulunmuştu.

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Cedric Bakambu, Bursaspor'u unutamıyor
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