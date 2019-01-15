Sistemin adamı Jailson

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray derbisinde Belhanda'ya tokat attığı için aldığı 8 maçlık cezayı tamamlayan Jailson, Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın bankolarından biri oldu. Antalya'da performansıyla tam not alan Sambacıyı her sistemde oynatabileceğini düşünen Yanal, Jailson'u takımın en önemli parçalarından biri olarak görüyor. Tecrübeli çalıştırıcının, "Hem tek ön libero olarak hem de ikili orta saha olarak başarılı. Onun yokluğu hissedildi. Orta sahada artık daha dinamik bir yapıda olmamız gerek. Bu açıdan Jailson'un varlığı çok önemli" şeklinde konuştuğu öğrenildi.F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit'in Slovak oyuncusu Robert Mak, Skrtel ile F.Bahçe'nin durumu hakkında konuştuğunu belirtti. Mak, "F.Bahçe'nin zor günler geçirdiğini biliyorum. Yine de Türkiye'nin en iyi takımlarından birisi. Onlara karşı oynamak zor olacak" dedi.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugün saat 21:00'de FBTV'de 'Camiaya Sesleniş' programına katılacağı duyurulmuştu. Ne var ki başkan Koç'un gözünden yaşadığı rahatsızlık nedeniyle programın yarın 21.45'e ertelendiği duyuruldu. Koç'un söz konusu programda, başta transferler olmak üzere, kadro dışı kalan oyuncuların affedilmesi ve Ersun Yanal dönemindeki yeni Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklamalar yapacağı gelen bilgiler arasında.Fenerbahçe formasını 13 kez giyen Jailson, daha önce Gremio ile de üç sezonda 113 maça çıktı. Toplam 126 karşılaşmada 5 gol atan 23 yaşındaki futbolcu 1 de kırmızı kart gördü.