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, 'nın transferi için İtalyan ekibi Parma ile görüşmelere başladığını 'na bildirdi.

Giriş Tarihi: 15.1.2019 18:17 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 18:23
Trabzonspor, Juraj Kucka'yı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Slovak oyuncu Juraj Kucka'nın transferi için İtalyan ekibi Parma ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Bordo mavili kulüp tarafından KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Juraj Kucka'nın, Parma F.C. 'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

Trabzonspor'un 2017'nin Temmuz'unda Milan'dan 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 31 yaşındaki oyuncu bu sezon bordo mavili formayla çıktığı 10 maçta 1 asist yaptı.

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Trabzonspor, Juraj Kucka'yı KAP'a bildirdi
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