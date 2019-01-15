Trabzonspor, Juraj Kucka'yı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Slovak oyuncu Juraj Kucka'nın transferi için İtalyan ekibi Parma ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Bordo mavili kulüp tarafından KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Juraj Kucka'nın, Parma F.C. 'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

Trabzonspor'un 2017'nin Temmuz'unda Milan'dan 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 31 yaşındaki oyuncu bu sezon bordo mavili formayla çıktığı 10 maçta 1 asist yaptı.