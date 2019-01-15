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'da şoku!

Evkur ’da antrenmanda burkulmaya bağlı olarak ayak bileğinde yırtık meydana gelen takım kaptanı ’ün 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019 11:07
Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük şoku!

E.Y. Malatyaspor'da Adem Büyük şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu, dün yapılan antrenmanda düz koşu esnasında ayak bileğinin burkulması sonucu çalışmaya devam edemedi. Golcü futbolcunun çekilen MR'ında ayak bileğinde deformasyon ve yırtık tespit edilirken, sahalardan 3 hafta uzak kalacağı açıklandı.

Bugün sabah saatlerinde tedavisi için Sırbistan'a giden Adem Büyük'ün ligin 20. haftasındaki Kayserispor maçına kadar hazır hale gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Takımda yaşanan bu sakatlık üzerine Teknik Direktör Erol Bulut'un yönetime yapılması düşünülen forvete dönük orta saha transferini hızlandırması konusunda rapor sunduğu öğrenildi.

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Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük şoku!
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