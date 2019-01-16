Akhisarspor tam yol

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor, bu sezon da yoluna emin adımlarla ilerliyor. Yeşil-siyahlı ekip, deplasmanda karşılaştığı İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yenerek
çeyrek final için avantaj yakaladı. 16. dakikada Josue'nin savunmanın arkasına yolladığı topu ağlara gönderen Regattin, Akhisar'ı 1-0 öne geçirdi.
37. dakikada Bokila'nın sert ortasında Atilla Turan ters vuruşla farkın ikiye çıkmasına neden oldu.
78. dakikada hakemin VAR sisteminin uyarısı ile verdiği penaltıyı kullanan Chery, farkı bire indirdi ancak bu gol ev sahibi Kayseri için yeterli olmadı. Kayseri'nin bir golü ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi. Penaltısı da yine VAR'a takıldı.