Akhisarspor tam yol

BUGÜN NELER OLDU

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor, bu sezon da yoluna emin adımlarla ilerliyor. Yeşil-siyahlı ekip, deplasmanda karşılaştığıçeyrek final için avantaj yakaladı. 16. dakikada Josue'nin savunmanın arkasına yolladığı topu ağlara gönderen37. dakikada Bokila'nın sert ortasında78. dakikada hakemin VAR sisteminin uyarısı ile verdiği penaltıyı kullanan Chery, farkı bire indirdi ancak bu gol ev sahibi Kayseri için yeterli olmadı.