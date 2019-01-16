Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Awaziem kararı bekliyor

Awaziem kararı bekliyor

yasağı kalkarsa ’da forma giyen Nijeryalı stoper, Trabzon’un yolunu tutacak

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019
Awaziem kararı bekliyor
Bordo-mavili takımın Porto'dan kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Chidozie Awaziem, FIFA'nın vereceği transfer yasağıyla ilgili kararı bekliyor. Portekiz basınında çıkan haberlere göre 22 yaşındaki stoper, yasak kalkar kalkmaz Trabzonspor'a gitmeye hazır. Transfer yasağı nedeniyle eli kolu bağlı olan bordo-mavililer ise gelişmeleri şimdilik uzaktan takip ediyor.

BİR ŞOK DA ASYA KUPASI'NDAN
Bu arada Trabzonspor'un Asya Kupası'nda mücadele eden futbolcuları Majid Hosseini ile Vahid Amiri'nin İran Milli Takımı ile bir üst tura çıkmaları planları bozdu. D Grubu'nda 6 puanla liderlik koltuğunda oturan İran, gruptaki son maçını bugün Irak ile oynayacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Awaziem kararı bekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN