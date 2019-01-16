Awaziem kararı bekliyor

Bordo-mavili takımın Porto'dan kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Chidozie Awaziem, FIFA'nın vereceği transfer yasağıyla ilgili kararı bekliyor. Portekiz basınında çıkan haberlere göre 22 yaşındaki stoper
, yasak kalkar kalkmaz Trabzonspor'a gitmeye hazır. Transfer yasağı nedeniyle eli kolu bağlı olan bordo-mavililer ise gelişmeleri şimdilik uzaktan takip ediyor. BİR ŞOK DA ASYA KUPASI'NDAN
Bu arada Trabzonspor'un Asya Kupası'nda mücadele eden futbolcuları Majid Hosseini ile Vahid Amiri'nin İran Milli Takımı ile bir üst tura çıkmaları
planları bozdu. D Grubu'nda 6 puanla liderlik koltuğunda oturan İran, gruptaki son maçını bugün Irak ile oynayacak.