Awaziem kararı bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

Bordo-mavili takımın Porto'dan kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Chidozie Awaziem, FIFA'nın vereceği transfer yasağıyla ilgili kararı bekliyor. Portekiz basınında çıkan haberlere göre, yasak kalkar kalkmaz Trabzonspor'a gitmeye hazır. Transfer yasağı nedeniyle eli kolu bağlı olan bordo-mavililer ise gelişmeleri şimdilik uzaktan takip ediyor.Bu arada Trabzonspor'un Asya Kupası'nda mücadele eden futbolcularıplanları bozdu. D Grubu'nda 6 puanla liderlik koltuğunda oturan İran, gruptaki son maçını bugün Irak ile oynayacak.