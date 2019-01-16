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16 Ocak son dakika haberleri! Galatasaray forvet transferi için harekete geçti…

’de döneminin bitmesine çok az bir süre kala ’ın forvet transferi konusu belirsizliğini koruyor. Öyle ki Galatasaray taraftarı sosyal medya ve arama motoru üzerinden konuyla ilgili araştırmalar yapmaya devam ediyorlar. Konuyla ilgili dün Abdurrahim Albayrak’ın yaptığı konuşma ise sosyal medyada günün en çok konuşulanlarından oldu. Ara transfer döneminde kadrosuna bir forvet takviyesinde bulunmak isteyen Galatasaray ise transfer çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Peki, Galatasaray’ın transfer gündeminde hangi isimler yer alıyor ve yaşanan son gelişmeler neler? Gelen son dakika bilgisine göre Galatasaray Ozan Kabak'ı Stuttgart'a 12 milyon euro karşılığında sattı...

Giriş Tarihi: 16.1.2019 12:53 Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 12:54
16 Ocak Galatasaray son dakika transfer haberleri! Galatasaray forvet transferi için harekete geçti…

'de ikinci yarının başlamasına iki gün kala 'ın forvet konusu belirsizliğini koruyor. Sezonun ilk devresinin başlamasına kısa bir süre kala geçtiğimiz yılın gol kralı Gomis'i sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan Profesyonel Ligi takımlarından El Hilal'e satan aslan, ilk devreyi forvet hattında sadece Eren Derdiyok ile tamamlamıştı. Özellikle gol yollarında problemler yaşayan sarı-kırmızılı ekip son olarak elindeki tek santrafor Eren Derdiyok'u da gözden çıkarmış ve Antalya kampına götürmemişti. Taraftarın gözü ise yapılacak forvet transferine çevrildi. Ancak dün Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı konuşma ise sosyal medyada olay oldu.

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16 Ocak Galatasaray son dakika transfer haberleri! Galatasaray forvet transferi için harekete geçti…
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