16 Ocak Galatasaray son dakika transfer haberleri! Galatasaray forvet transferi için harekete geçti…

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına iki gün kala Galatasaray'ın forvet konusu belirsizliğini koruyor. Sezonun ilk devresinin başlamasına kısa bir süre kala geçtiğimiz yılın gol kralı Gomis'i sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan Profesyonel Ligi takımlarından El Hilal'e satan aslan, ilk devreyi forvet hattında sadece Eren Derdiyok ile tamamlamıştı. Özellikle gol yollarında problemler yaşayan sarı-kırmızılı ekip son olarak elindeki tek santrafor Eren Derdiyok'u da gözden çıkarmış ve Antalya kampına götürmemişti. Taraftarın gözü ise yapılacak forvet transferine çevrildi. Ancak dün Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı konuşma ise sosyal medyada olay oldu.