Giray Bulak: Çok sorunlar yaşayan bir takımız

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Balıkesir Baltokspor deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, çok sorunlar yaşayan bir takım olduklarını vurgulayarak, "Öncelikle Trabzonspor'u kazandığından dolayı tebrik ediyorum. Kendi oyuncularımı da yürekli, cesur oyunlarından, geri durmadan ve rakibe çok hamle sahası bırakmadan oyunlarından dolayı tebrik ediyorum. İyi taraftar ve saha yakaladığımızda coşkulu oynayan bir takımız. İyi pas yapabilen, oyunu iyi daraltabilen, geçişleri iyi yapabilen bir takımız. Bugünkü oyun bana göre çok gol pozisyonlu olmasa da zevkli geçti. Çok sorunlar yaşayan bir takımız. Devre arası kampında dalgalanmalar yaşadık. 2-3 oyuncumuz ayrıldı. Coşkulu çalışan bir ortam yakalayamadık. Şehrin artık kenetlenmesi lazım. Bu çocukların sorunlarını çözmemiz lazım" dedi.

"TRABZONSPOR HER YOKLUKTAN BİR VARLIK ÇIKARIR"

Trabzonspor'un her yokluktan bir varlık çıkaracağını kaydeden Bulak, "Geçmişte nasıl başkaldırışı kendi çocuklarıyla birlikte yaptıysa, bugün de aynı şeyi yapma fırsatı yakaladı. Transfer yasağını olumsuz ortam gibi görmemek lazım. Yine transfer olsaydı para harcayan bir takım olurdu, ama bu oyuncuları görmezden gelmiş olacaktı. 13 yıl Trabzonspor'da altta üstte çalıştım. Çok oyuncular yetiştirdik. Bu da Trabzonspor için bir fırsat. Ünal hocayı tebrik ediyorum. Bu oyunculara fırsat veriyor. Oyuna koyduğu oyuncular da çok yetenekli. Şimdi insanlar bir Abdülkadir ile Yusuf'u görüyor ama gelecekte daha başka oyuncular da görecektir. Daha çok gizli kahramanlar, gizli görünmeyen oyuncular var. Oyuncuların aidiyet duygularının yüksek olması seyircileri de tribünlere çekiyor. Onun için yapanlara, gayret edenlere teşekkür ediyorum. Hem kendi oyuncularımı hem de Trabzonspor'un oyuncularını tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"ŞİMDİ GOL ATMAMIZ GEREKİYOR"

Kupadaki tur şanslarına da değinen Bulak, "1-1 kalsaydık 0-0'a da tur atlayan takım olurduk. Şimdi gol atmamız gerekiyor. Galip gelen takımlar her zaman avantajlıdır. Bugün Trabzonspor ideale yakın kadrosuyla oynadı. Deplasmanda da bu kadroyla mı oynar bilmiyorum. Çok zor bir maç olacak. Evimizde 1-0 kazanırsak turu geçeriz ama Trabzonspor ile oynuyorsunuz. Dolayısıyla işimiz kolay değil" ifadelerini kullandı.