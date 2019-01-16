İşte Fatih Terim-Belhanda görüşmesinin detayları

FATİH TERİM, "SANA İHTİYACIM VAR, BİZİMLE KAL" DEDİ

Garry Rodrigues'i transfer eden Al-İttihad, Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda için de hamlesini yaptı. Sarı-kırmızılı kulübe 7 milyon Euro bonservis öneren Suudi Arabistan temsilcisi, Belhanda'ya ise yıllık 5.5 milyon Euro teklif etti. Sarı-kırmızılı yönetim, Al-İttihad'a net cevap vermedi ancak Belhanda'dan hamle geldi. Kupadaki Bolu deplasmanı öncesi Florya'da Fatih Terim'in kapısını çalan Faslı yıldız, "Maddi açıdan baktığımızda çok iyi bir teklif aldım. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorum" diyerek ayrılma talebini birinci ağızdan sözlü olarak iletti.

KALIRSAN SEZON SONUNDA KOLAYLIK SAĞLARIZ

Fatih Terim'in bu görüşmede Belhanda'yı takımda kalmaya ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı. İmparator'un, "Sana sezonun ikinci yarısında ihtiyacım var. Takım için önemli bir oyuncusun. Kalmanı istiyorum" dediği ve sezon sonunda transferine kolaylık sağlanacağının garantisini verdiği öğrenildi. Forvet transferini hâlâ resmiyete dökemeyen ve Fatih Terim'i zor durumda bırakan sarıkırmızılı yönetimin, tecrübeli çalıştırıcının takımda kalmasını istediği Belhanda için Al-İttihad'a vereceği cevap merak konusu.

RODRİGUES: TERİM GİTMEMİ İSTEMEDİ

G.SARAY'DAN 10 milyon 250 bin dolara Al-Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues, yaşanan süreç ve eski takımı hakkında açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Rodrigues, "İstanbul ve Galatasaray'ı çok seviyorum. Ailem de çok seviyordu. Oğlum İstanbul'da doğdu. İstanbul hep kalbimde olacak. Ancak futbol böyle bir şey. Fatih Terim benim için bir baba gibiydi. Takımdan ayrılmamı istemedi ama bu transfer benim ve G.Saray için önemliydi" diye konuştu.

PAZARLIK SÜRÜYOR

bonservis için önerdiği 7 milyon Euro'yu az bulan Galatasaray yönetimi, Suudi Arabistan ekibine bu rakam üzerinden anlaşmalarının mümkün olmadığını bildirdi. İki kulüp arasındaki pazarlıklar sürerken, Fatih Terim'in olumsuz tavrı sonrası transferin nereye gideceği belirsizliğini koruyor.