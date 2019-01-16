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5 milyon Euro’ya gitti

Giriş Tarihi: 16.1.2019
Juraj Kucka 5 milyon Euro’ya gitti
Trabzonspor, Parma'ya imza atan Juraj Kucka'nın ayrılık şartlarını açıkladı. Bordo-mavili kulüp, şu açıklamayı yaptı: "Parma Kulübü, Trabzonspor'a 4 milyon 760 bin Euro bonservis bedeli ve 238 bin Euro FIFA dayanışma katkısını ödeyecektir. Kulübümüz ise Kucka'ya sözleşme sonuna kadar alacağı olan 4 milyon 875 bin Euro tutarındaki alacağına karşılık, 3 milyon 375 bin Euro sözleşme fesih bedeli ödeyecektir. Ayrıca oyuncunun menajeri Karol Csonto'ya 200 bin Euro hizmet bedeli ödenmesine karar verilmiştir."
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Juraj Kucka 5 milyon Euro’ya gitti
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