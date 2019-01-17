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18. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019 11:48
18. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Akhisarspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk

19 Ocak Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: Hüseyin Göçek

16.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

20 Ocak Pazar:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

21 Ocak Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu

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18. haftanın hakemleri açıklandı
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