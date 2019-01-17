18. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Akhisarspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk
19 Ocak Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: Hüseyin Göçek
16.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya
19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy
20 Ocak Pazar:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
21 Ocak Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu