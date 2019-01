Ersun Yanal'dan iddialı açıklamalar

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Sarı lacivertli ekipte teknik diretkörü Ersun Yanal maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

"POZİSYON ÜRETME KONUSUNDA EKSİK KALDIK"

Ersun Yanal, "Bu türlü maçlarda özellikle ilk yarının son 10 dakikasında elde ettiğimiz pozisyonlar ve sonra arka arkaya gelen pozisyonlar ve bunun akabinde son dakikaya içeriye çok rahat bir skorla girebileceğimiz pozisyon… İkinci yarı 10 kişi kamamız ve her geçen dakikada oyunun güveni aşağıda. Son dakikalarda yine gol kaçırma. Bu da oyunun kırılmasına neden oluyor. Kopukluk demeyelim, oyun ritmini yakalamak oldukça zor. Kaygı yüksek ve bu kaygıyı yönetmek zorundayız. Şu bir gerçek ki, 10 kişi kaldıktan sonraki Fenerbahçe'nin daha fazla öne çıkarak oynamasını zorlamak istedik ama bunu yapamadık. Golden sonra biraz yaptık ama ona zaman yetmedi. Çok fazla pozisyon vermesek de biz pozisyon üretme konusunda biraz eksik kaldık." dedi.

Transfer konusuyla ilgili ise Ersun Yanal, "Arada transfer yapmak inanılmaz zor. Takım kendi oyuncusunu tutmak ya da yüksek bedellerle satmak durumunda ya da bırakmama gayreti içinde oluyor. O yüzden transfer görüşmeleri geldiğim günden beri yoğun bir şekilde devam ediyor. Sonuç alındığı günün ertesi günü bile değişebiliyor. O yüzden her gün her dakika bu konuyla ilgili çalışma yapıyoruz. Şunu söylemek istiyorum; elimizde bulunan kadronun tamamı bugün bu skoru hak edecek takım değil. Her ne olursa olsun ayağa kalkacak ve her ne olursa olsun daha iyi oynayacak ve taraftarları mutlu edecek bir takım var burada. Bunu en kısa süre içerisinde yapmak ve gerçekleştirmek zorundayız. Biz turu geçeceğiz. Biz bundan sonraki lig ve Avrupa kupalarında daha iyi oynayacağız. Bir takım sürecin içindeki gelişmeleri daha sertleştirip kısa vadeye yaymak mecburiyetindeyiz. O yüzden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Fenerbahçe'nin buradan daha hızlı bir şekilde yükselerek çıkması kesin." ifadelerine değindi

ISLAM SLIMANI HAKKINDA

Slimani'yle ilgili ise Ersun Yanal, "Bunlar bizim oyuncumuz. Şu anda ihtiyacımız olan oyuncularımız. Hepsi formamızı giyen oyuncular. Onlara ihtiyacımız var. O yüzden ihtiyacımız olan oyuncuların sahada dirayetli bir şekilde durmasını sağlayacak bir tutumla devam edersek daha hızlı yol almış oluruz. Hızlı yol almaya ihtiyacımız var. Her oyuncuya ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

35 ile 45. dakikalar arasındaki yoğun atakları tüm maça yayılması gerektiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Bunu zaman zaman oynuyoruz. İlk lig maçında oynadık. Antalya'da zaman zaman oynadık. Hazırlık maçında oynadık, bu maçta zaman zaman oynadık. Bunu uzun süreye yaymak ve hep oynuyor olmak gerekiyor. Elimizdeki oyuncularla çok büyük değişiklikler olmadan devam edeceğimizi düşünerek elimizdeki oyuncuların değerini ve en yüksek verimliliğini arttırmak zorundayız." diyerek sözlerini tamamladı.