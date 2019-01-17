Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe’de son dakika transfer haberleri! Belçika basını Fenerbahçe'nin transferini doğruladı

’de son dakika haberleri! Belçika basını Fenerbahçe'nin transferini doğruladı

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarıda üst sıralara yükselmeyi hedefleyen sarı lacivertli takımda çalışmaları devam ediyor. Taraftarların da gözü kulağı son dakika transfer haberlerine çevrildi. 31 Ocak’ta sona erecek olan ara transfer dönemi öncesi stopere takviye yapan , iki yıldız kanat oyuncusu için de düğmeye bastı. Bu transferlerden bir tanesinin kısa süre içinde gerçekleşmesi beklenirken Belçika basını da pazarlığı doğruladı. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi

Giriş Tarihi: 17.1.2019 09:25 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 09:26
Fenerbahçe’de son dakika transfer haberleri! Belçika basını Fenerbahçe'nin transferini doğruladı

cephesinde orta saha transferi için hareketli saatler yaşanıyor. Kadrosuna güçlendirerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaparak üst sıralara tırmanmayı hedefleyen sarı lacivertli yönetim çalışmalarına devam ediyor. Son dakika gelişmesine göre orta saha transferi için yeni bir isim gündeme geldi. 31 Ocak'ta sona erecek olan ara dönemi öncesi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimleri ve sıcak sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE TRANSFER İÇİN DÜĞMEYE BASTI! YILDIZ FUTBOLCU…

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden sarı lacivertli yönetim yeni bir isimi gündeme aldı. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki o isimler;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe’de son dakika transfer haberleri! Belçika basını Fenerbahçe'nin transferini doğruladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN