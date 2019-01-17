Fenerbahçe’de son dakika transfer haberleri! Belçika basını Fenerbahçe'nin transferini doğruladı

Fenerbahçe cephesinde orta saha transferi için hareketli saatler yaşanıyor. Kadrosuna güçlendirerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaparak üst sıralara tırmanmayı hedefleyen sarı lacivertli yönetim çalışmalarına devam ediyor. Son dakika gelişmesine göre orta saha transferi için yeni bir isim gündeme geldi. 31 Ocak'ta sona erecek olan ara transfer dönemi öncesi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimleri ve sıcak sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE TRANSFER İÇİN DÜĞMEYE BASTI! YILDIZ FUTBOLCU…

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden sarı lacivertli yönetim yeni bir isimi gündeme aldı. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki o isimler;