Ümraniye-Fenerbahçe atv'de

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig takımı Ümraniye ile oynayacağı maçla zorlu maratonun startını veriyor. Kanarya, 2019'un ilk maçında Ümraniye'ye konuk olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda 20.30'da başlayacak maç atv'den canlı olarak yayınlanacak.Teknik direktör Ersun Yanal, önemli bir test maçı olarak gördüğü Ümraniye karşılaşmasına tek ön libero ile çıkacak. Yanal, takımın daha önde oynamasını sağlamak adına Jailson'u tek ön libero olarak görevlendirecek. Yanal'ın santrfordaki tercihinin ise Michael Frey olması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin tek yeni transferi Sadık Çiftpınar, ilk kez bir resmi maçta Fenerbahçe formasını terletecek.Fenerbahçe'nin kalecilerinden Harun Tekin'in diz bağlarında gerilme ile ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığı, sol diz ön çapraz bağı kopan Erten Ersu'nun ise operasyon geçirdiği bildirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Harun'un dizinde devam eden ağrı ve şişliğin AZ Alkmaar ile yapılan hazırlık maçının ardından artması sonucunda gerçekleştirilen muayene ve tetkiklerde diz içerisinde bir miktar kıkırdak dejenerasyonu, bağlarda gerilme ve ödem tespit edildiği, tedavisine başlandığı belirtildi. Ayrıca, Antalya'daki devre arası kampında sol diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Erten Ersu'nun operasyon geçirdiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.