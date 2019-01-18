Doğru olanı alkışlamalıyız

Abdullah Avcı'nın imza töreninde konuşan Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, bugün geldikleri noktanın 5 yıllık bir planın eseri olduğunu söyledi. Gümüşdağ'dan satır başları şöyle:

¦ Beş yıldır bir başarı hikâyesi olan bir kulübün alkışı hak ettiğini düşünüyorum.

¦ Bugüne kadar siyaset müdahale etmiş olsaydı Çaykur Rizespor ve İstanbul BŞB düşmezdi.

Devlet kurumunun da bize sponsor olma olasılığı sıfırın altında.

¦ Türkıye'de model bir kulübüz. Diğer kulüplerin borç yükü var. Biz borçlu değil ve yarıştayız. Başakşehir, 5 yıllık planlarla yönetilen bir kulüp. Bir örneği daha var mı?

¦ (Arda Turan transferinde Halk Ekmek şirketinden ödeme yapıldığı şeklindeki bir soruya cevap) Arda imza atarken Çinli iş adamı ve sponsorlarımız buradaydı. Haksızlık ediyorlar. Her ay denetim raporu aldırıyoruz.

Doğru olanı da alkışlamayı bilmemiz lazım.

¦ Hocamıza asırlık çınarlardan, farklı kulüplerden teklif gelmesi bizi mutlu eder.

Hocamız da bizim sunduğumuz kadroyu iyi süslüyor ki bu başarı ortaya çıkıyor. Konuşmamız gereken şey bu olmalı.

¦ TFF yalnız bırakılmamalı, denetim kurulu oluşturulmalı. Bankalar, Hazine Bakanlığı ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı da bunda yer alabilir. Son noktayı ise TFF koymalı.

Böyle olmazsa, büyük yapılanma dediğimiz iş büyük başlar kötü biter.





KOD ADI İSTİKRAR

BAŞAKŞEHIR ile sözleşmesini 5 yıl daha uzatan Abdullah Avcı, Avrupa'nın görev süresi bakımından en istikrarlı 8. ismi durumunda. Beş büyük lig ve Süper Lig'de yer alan hocalar arasında Avcı'nın 4 yıl 5 ay 30 günlük görev süresiyle ilk 10'a girdiği listenin zirvesinde 7 yıl 6 ay 17 gündür Fransız ekibi Angers'i çalıştıran Moulin yer alıyor.







Yeni CEO Eröğüt

İmza töreninde kulübün CEO'luğuna da Mustafa Eröğüt'ün getirildiği açıklandı. Başkan Göksel Gümüşdağ, "Mustafa kardeşimiz profesyonel futbol adamı olarak Türk futbolunda yetişen nadir kişilerden birisi. Bizim ailemizde emeği vardır. Kurumsallığımızı bir üstte terfi ettiriyoruz"dedi. Konuşmalardan sonra imza için hazırlanan pastayı teknik direktör Abdullah Avcı kesti.

BUGÜN NELER OLDU