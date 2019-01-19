1 euro bile artırmayız

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe yönetimi, Serdar Aziz'le ilgili son kararını verdi. Sarı-lacivertliler, oyuncu ve menajerinin geçmiş alacaklarına tekabül eden 2.4 milyon Euro'yu Galatasaray kulübüne ödemeyi kabul etti. Ancak Galatasaray'ın 4.5 milyon Euro talep ettiği bildirildi. Fenerbahçe yönetimi, karşı tarafta bundan sonra herhangi bir adım atılmayacağını net bir dille ifade etti. Yöneticiler "Serdar ile ilgili yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Bundan sonra fiyatı 1 Euro bile artırmayacağız. Top artık Galatasaray yönetiminde" ifadelerini kullandılar.