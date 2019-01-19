Beşiktaş itiraz ederse hükmen mağlup!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de ikinci yarının perdesi Akhisar'da kural hatası ile açıldı... Beşiktaş'ı ağırlayan Ege temsilcisi sahaya 21 oyuncuyla çıkarken, 13 ismin yabancı olduğu dikkat çekti. TFF; kulüplerin kadrolarını 21 kişiden oluşturmaları halinde 12 yabancı oyuncuya yer vermesini, 20 ve daha az futbolcunun maç kadrosuna dahil edilmesi durumunda 11 yabancının yer alacağını duyurmuştu. Kasımpaşa da 2017 yılında benzer bir ihlali yapmış ve hükmen yenik sayılmıştı. Beşiktaş Akhisar maçı için itiraz ederse TFF Hukuk Müşavirliği sevkini yapacak, PFDK konuyla ilgili kararını verecek.yere daha sağlam basıyor ve oyun iştahları 'Biz bu yarışta varız' dedirtti. Atiba yerinde Medel olunca Akhisar'ın orta saha derinliğini iyi kullandığını ama ilk yarıda beceriksizliklerinin bedelini ödediklerini söylemek lazım. Kartal'ın takım savunmasında öndekiler topun gerisine geçmezse bu zaafiyet devam eder. Bu sezon iki golü VAR ile iptal edilen Dorukhan'ın jeneriklik golü Kartal'ın başını ikinci yarıya girerken dik tuttu. Akhisarlı idarecilerin esame listesine 13 yabancı yazması ise sahada mücadele eden futbolcularının terine ihanettir.oynadığı her takımda tribünle arasına soğukluk girse çöküp kalan ve o krizi yönetemeyen bir karakter. Dün tribüne çağrılmaması, ıslıklanması onu maç eksiğinden çok daha fazla zorladı. Taraftarın aklından, yüreğinden geçene saygım büyük ama bu gerginlikte kaybedecek olan da Beşiktaş olur. Mirin elbette Pepe gibi bir usta sonrasında defans lideri olacak kalibrede değil ama dün ilk lig maçında maliyetini de hatırlayınca iyi bir transfer olduğunu gösterdi.