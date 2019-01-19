Burak’a af yok!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ın devre arasında renklerine kattığı Burak Yılmaz ile Fransız stoper Mirin, Akhisar deplasmanında 11'de sahaya çıktı. Son olarak 21 Aralık 2007'de Manisa maçında siyahbeyazlı formayı giyen Burak tam 4 bin 47 gün sonra takımdaydı. Ancak bu durum taraftarı mutlu etmedi. Akhisar deplasmanında takımı yalnız bırakmayan siyah-beyazlı renklere gönül verenler yedek soyunan oyuncuları da tribüne çağırdı, sadece Burak'ı es geçti. Maç öncesi anonsta ismi okunduğunda ise golcüyü ıslıkladılar. Bu da yetmedi "Beşiktaş'ta hırsız istemiyoruz" tezahüratları yaptılar. Golcü yerini 64'te Larin'e bırakırken de yuhalandıBeşiktaş'ta Antalya kampına götürülmeyen Tolga Zengin, sosyal medya hesabından taraftara çağrıda bulundu: "Büyük Beşiktaş taraftarı, kaptanınız olarak sizden tek bir ricam var; müthiş karakterlerden, bu formanın ağırlığının farkında olan çocuklardan kurulu bu takımın arkasında olun, koşulsuz destek verin, düştükleri zaman ayağa siz kaldırın. Tek yürek olursak aşamayacağımız engel yok. Birlikte daha güzeliz..."