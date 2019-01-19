Çok büyük futbolcu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maçın ardından yaptığı açıklamada, Akhisar karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "3 puan oyuncularımın emeğinin karşılığıydı, hatalarımız da vardı. Her maça final diyoruz. Ama daha yolun başındayız" dedi. Güneş, 11'de görev verdiği ve tribünlerin yuhaladığı Burak Yılmaz'a ise bir kez daha şu sözlerle sahip çıktı: "Burak'ın taraftarlarla arasında bir şey yok, gayet iyi. Oyuncunun da benim de hatalarım varsa zaman zaman eleştiri gelir.
Burak üç defa düştü. Penaltı olsa onun kabahati mi olacaktı? Kalktı oynuyor. Ülkesini, insanını seven, karakterli oyuncu. Çok büyük bir futbolcu. Ondan faydalanacağımızı düşünüyorum.
Taraftarın sahipleneceği, sevmese de destek olacağı düşüncesindeyim." GÜNEŞ TARİHE GEÇTİ
Akhisar karşısında Süper Lig'deki 300. galibiyetini alan Şenol Güneş, lig tarihinin en fazla maç kazanan teknik direktörü olarak tarih yazdı.