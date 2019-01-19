Çok büyük futbolcu!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maçın ardından yaptığı açıklamada, Akhisar karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "3 puan oyuncularımın emeğinin karşılığıydı, hatalarımız da vardı. Her maça final diyoruz. Ama daha yolun başındayız" dedi. Güneş, 11'de görev verdiği ve tribünlerin yuhaladığı Burak Yılmaz'a ise bir kez daha şu sözlerle sahip çıktı:Burak üç defa düştü. Penaltı olsa onun kabahati mi olacaktı? Kalktı oynuyor.Taraftarın sahipleneceği, sevmese de destek olacağı düşüncesindeyim."Akhisar karşısında Süper Lig'deki 300. galibiyetini alan Şenol Güneş, lig tarihinin en fazla maç kazanan teknik direktörü olarak tarih yazdı.