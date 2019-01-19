Fenerbahçe'nin Adebayor aşkı

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniye karşısında gol bulamaması yeniden forvetlerin sorgulanmasına neden oldu. Soldado, Slimani ve Frey'den bekleneni alamayan sarı-lacivertliler bu bölge için Medipol Başakşehirli Emmanuel Adebayor'u listenin ilk sırasına almış durumda. Geçtiğimiz Aralık ayında iki kulüp arasında da görüşmeler olmuş ancak şampiyonluğu hedefleyen Başakşehir, transfer yapmadan elindeki oyuncusunu vermeye sıcak bakmamıştı.

İKİNCİ YARILARDA ŞANS BULDU

Turuncu-lacivertlilerin yeni forvet oyuncusunu önümüzdeki günlerde açıklaması beklenirken, Kanarya da Togolu yıldızı Başakşehir'den almak ya da kiralamak için umutlandı. Takımı ile 31 Mayıs 2020'ye kadar sözleşmesi olan Adebayor geçen yıl ligde 30 maçta 15 gol 3 asistlik performans sergilerken bu sezon genelde ikinci yarıda oyuna girdi ve 13 lig maçında sadece 2 gol ve 2 asist yapabildi.

Fenerbahçe, bu bölge için yurt dışından bir isim getirmek yerine Süper Lig'i tanıyan ve İstanbul'u bilen Adebayor'a sıcak bakıyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde yeniden başlaması bekleniyor.