Beşiktaş: Federasyon gereğini yapar

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş, 3-1 kazandıkları Akhisar maçında, rakibin yaptığı hata ile ilgili olarak TFF'ye başvurmama kararı aldı. Kulübün hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu,a "Zaten 3-0'lık skorun yolu açık. Federasyon gereğini yapar. Eğer federasyon statü hatası olmadığını söylerse vederse başvuru hakkımızı kullanırız" dedi.KULÜBÜN sosyal medya hesabına röportaj veren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, eleştirilere sert tepki gösterdi. Tecrübeli hoca şunları söyledi: "Doğru mesajlar vermemiz lazım, doğru mesajlar verirken, özellikle yalan konuşmamak gerek. Maçtan sonra söylediğimi, ((Akhisar karşılaşması) eğer hesabım olsa hiç söylemezdim zaten. Maçı kazanmak için, futbol adına, 3-0 olmasına rağmen kötü oyunu eleştiriyorum. Biz futbol oynamak istiyoruz, benden ne istiyorsunuz siz?.. Eleştiri değil ki, hakaret, saygısızlık, terbiyesizlik... Yalan konuşuyorsun, bilmediğini konuşuyorsun... Beşiktaş olarak bulunduğumuz yerden daha iyi durumda olmamız gerekiyor. Daha iyi futbol oynamamız lazım, bunu da ben yapacağım."ANKARA'DA kongre üyeleriyle bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kendisine ve yönetime yapılan eleştirilere cevap verdi. Orman, "Beşiktaş'ta kimin menfaatini kesmişsem teşkilat içinde. Bir kum torbası olarak buraya gelmedim. Bizlere sahip çıkın. Maç kaybedince Beşiktaş'ın içinde sevinenler var. Ben çocukluğumda kaybedince ağlardım, hâlâ için için ağlıyorum" diye konuştu. Orman, kulübü devraldıkları mali açıdan kötü dönemde bile bileklik ve saat satma gibi bir düşüncelerinin olmadığını da sözlerine ekledi.AKHISARSPOR'UN profesyonelleri 21 kişilik esame listesine 13 yabancı yazarak ölümcül hata yaptı. Kural gereği; 21 kişilik listede 12 yabancı olması gerekiyordu. Bu hatanın karşılığı "Hükmen yenilgi" olur.. Beşiktaş "İtiraz etmeyecek" gibi söylemler kuralı değiştirmez. Bir bilgi vereyim.. Eskiden kulüpler esame listelerini temsilcilere veriyorlardı. 3 yıldır bu gelenek değişti. Kulüpler maçtan 1 saat önce esame listelerini dijital sistemde FYS'ye yani Futbol Yönetim Sistemi'ne yolluyorlar. Soruyorum; TFF'de bu listeleri kontrol eden görevli kişilerin suçu yok mu? Yoğunluk bahane olamaz. Çünkü Cuma gecesi oynanan Akhisar-Beşiktaş tek karşılaşmaydı.