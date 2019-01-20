Gol düellosunda son sözü Paixao söyledi

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Ümraniyespor sahasında karşılaştığı Altay'a 3-2'lik skorla mağlup oldu.
34. dakikada sol taraftan Dialiba'nın içeri çevirdiği topa ön direkte Atabey'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
43. dakikada Kappel'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ferhat'ın sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
49. dakikada Appindangoye'nin ceza yayı önünde Kappel'e yaptığı müdahaleyi hakem Zorbay Küçük kırmızı kart olarak değerlendirdi.
54. dakikada çalımlarla sol taraftan ceza sahası içerisine giren Serkan Göksu'nun kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleciden kornere gitti.
55. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Atabey'in plase şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
61. dakikada Yasin Palaz'ın sağ taraftan içeri çevirdiği topa kale önünde Paixao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
69. dakikada Alaaddin'in sağ taraftan yaptığı ortada ön direkte Atabey'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten auta gitti.
79. dakikada Putsila'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Kappel'in ceza sahası içerisinde girerek sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
87. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Merthan vuruşunu yaptı. Kale çizgisi üzerinde oluşan karambolde Dialiba'nın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
90+2. dakikada Bahadır'ın uzun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Recep Aydın'ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Emre topu bacak arasından kaçırdı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
90+5. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Paixao'nun sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Utku Tunavelioğlu xx
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür xx, Alaaddin Okumuş xx, Merthan Açıl xx, Appindangoye x, Dialiba xx, Serkan Göksu xx, Timur Temeltaş xx, Leandrinho xx (Tarık Tekdal dk. 54 x), Madinda xx (Recep Aydın dk. 61 x), Emircan Altıntaş xx, Atabey Çiçek x (Bahadır Taşdelen dk. 83 ?)
Yedekler: Metin Erol, Birol Parlak, Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
ALTAY: Emre Koyuncu xx, Yasin Palaz xxx, Gençer Cansev xx, İbrahim Öztürk xx, Özgür Özkaya xx, Tavares xx, Ferhat Çulcuoğlu xx, Kappel xxx (Atakan dk. 90 ?), Tatos xx (İbrahim Akın dk. 85 ?), Oğuz Han Aynaoğlu xx (Putsila dk. 65 xx), Paixao xxx
Yedekler: Aydın Bağ, Ulaş Zengin, Mustafa Murat Uslu, Hüsamettin Yener, Atakan Çankaya
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Goller: Paixao (dk. 61 ve 90+5), Kappel (dk. 79) (Altay), Dialiba (dk. 87), Recep Aydın (dk. 90+2) (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Appindangoye (dk. 49) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Alaaddin Okumuş, Merthan Açıl, Tarık Tekdal, Timur Temeltaş, Atabey Çiçek (Ümraniyespor), Paixao, Putsila, İbrahim Öztürk (Altay)