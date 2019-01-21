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Alanya ‘Demir’ gibi

İlk yarının son 3 haftasında , ve ’den 1 puan alan ekibi, Sivas’ı Campos (pen) ve Fernandes ile devirdi

Giriş Tarihi: 21.1.2019
Alanya ‘Demir’ gibi
Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenip ikinci yarıya moralli başladı. İlk yarının son 3 haftasında Beşiktaş, Rize ve Başakşehir'le berabere kalan Sergen Yalçın'ın öğrencileri 4 maç sonra kazandı. Akdeniz ekibi, 36. dakikada kazanılan penaltıyı Campos ile gole çevirdi: 1-0. 45+1'de ise Junior Fernandes'in golüyle soyunma odasına rahat gitti: 2-0. Alanya'nın 90+4'te Taha Yalçıner ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı. Alanya puanını 21'e çıkardı. İlk yarıyı 4-2'lik G.Saray yenilgisiyle kapatan Sivas ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 24 puanda kaldı.
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Alanya ‘Demir’ gibi
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