Alanya ‘Demir’ gibi

Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenip ikinci yarıya moralli başladı. İlk yarının son 3 haftasında Beşiktaş, Rize ve Başakşehir'le berabere kalan Sergen Yalçın'ın öğrencileri 4 maç sonra kazandı. Akdeniz ekibi, 36. dakikada kazanılan penaltıyı Campos ile gole çevirdi: 1-0. 45+1'de ise Junior Fernandes'in golüyle soyunma odasına rahat gitti: 2-0. Alanya'nın 90+4'te Taha Yalçıner ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.
Alanya puanını 21'e çıkardı. İlk yarıyı 4-2'lik G.Saray yenilgisiyle kapatan Sivas ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 24 puanda kaldı.