Boluspor'da Galatasaray maçı öncesi flaş ayrılık

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un son 7 haftada sahadan galip ayrılamaması nedeniyle, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın sözleşmesi feshedildi.

Boluspor kulüp binasında Karafırtınalar'ın da katılımıyla yapılan açıklamada, Başkan Necip Çarıkcı, takıma yeni bir heyecan ve kan gerektiğini belirterek, "Geçen sene hocamızla 2 yıllık mukavele yapmıştık. Geçen sene takımımız 10 maçta 8 puandayken büyük bir başarı sağlayıp takımımızı play-off'lara getirdik. Belki 1-2 maç olsaydı ilk 2'den çıkma şansımız vardı. Ama maalesef play-off'larda kaldık. Bu sene tekrar hocamızla, büyük bir atak yaptık. Herkes bunun devamını beklerken sonrasında bir düşüş yaşadık. Futbolda bazen 2-3 maç sonra başarı gelmezse takım içerisinde futbolcularda çözülme başlıyor. Belki takımımız maç kazanmış olsaydı bu olay yaşanmazdı. Biz de Sait hocamızla aslında 2 yıl değil 5-6 yıllık kafamızda proje vardı. Ama maalesef futbolun kaderi. Şu an Fenerbahçe de aynı kaderi paylaşıyor. Osmanlıspor maçından sonra hocamızla oturduk, karşılıklı iyi niyetle hocamız ve kendimiz Boluspor'un önü açılması gerekiyor fikrine vardık. Bir heyecan ve taze kan lazım. Hocamızla da en iyi şekilde yolların ayrılmasına karar verdik" dedi.



"BİRKAÇ GÜN SONRA HOCA İŞİNİ ÇÖZERİZ"

Yeni bir teknik direktör bulunana kadar takımın başında Altyapı Koordinatörü Cüney Karakuş'un olacağını ifade eden Çarıkcı, "Boluspor'a uygun şartlarla 6 aylık bir mukavele yapmak istiyorum. Çünkü önümüzde kongrede var. Ona göre Boluspor'u ateşleyecek, yeni bir heyecan yaşatacak bir teknik direktör inşallah bize nasip olur. Daha hocamla fesih yapmadan herkes hoca arayışına başladı. Herkes birini arıyor. Birkaç gün sonra da hoca işini çözeriz" diye konuştu.



KARAFIRTINALAR: "GURURLA GÖREV YAPTIK"

Takıma faydalı olabilmek için bazen gitmek gerektiğini söyleyen Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ise "16 ay burada çok gururla görev yaptık. Başarılı da olduk. Çok güzel anlar geçirdik. Boluspor çok büyük bir camia. Çok daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor. Bunun için elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Bu süreçte ligde 40 tane maç oynamışız, 80 puan almışız. 2 puan ortalamasını tutturmuşuz. Kupada 8 maç oynamışız, 6'sını kazanmışız. 1 beraberlik, 1 mağlubiyetimiz var. Güzel şeyler olmuş burada, çok daha güzel şeyler de yapabilirdik. Ama bazen takıma faydalı olmak için hep kalmak değil gitmek de gerekiyor. Biz takıma daha fazla fayda verebilmek için bu kararı aldık. İnşallah her iki tarafa da hayırlı olur" şeklinde konuştu.



2017 yılı Ekim ayında Boluspor'a gelen Karafırtınalar, takımıyla birlikte çıktığı 52 maçta, 30 galibiyet, 9 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak başarılı bir grafik çizdi. Ancak ilk yarının son 6 haftasında galibiyet alamayan ve ikinci yarıya da Osmanlıspor deplasmanında mağlup olarak başlayan Boluspor, puan tablosunda 8. sırada yer alıyor.