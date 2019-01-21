"Hüseyin Göçek maç yönetirken rahat oturamıyorum”

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftayı Yeni Malatyaspor deplasmanındaki 3-2'lik yenilgiyle puansız kapatan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, VAR sisteminin hep aleyhlerine işlediğini söyledi. Sepil, "Bugüne kadar hakemler hakkında konuşmuyorduk. Ancak Yeni Malatyaspor maçında yaşananlardan sonra yeter dedik. Ligin ilk maçında VAR'dan etkilenen ilk takım olmuştuk. Yetkililer bu sistemin zamanla oturacağını söylediler ve biz de anlayış gösterdik. Aradan 16 maç geçti ve yine Malatya maçına geldik. Her pozisyondan önce hakem ve VAR odası arasında görüşme gerçekleşti. Maç da sürekli soğudu. 4. dakikada Jerome'un ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda Hüseyin Göçek, 1.54 dakika odayla konuşup maçı devam ettirdi" ifadelerini kullandı.



"VAR ALEYHİMİZE İŞLEDİ"

Sezon başından bu yana hiç penaltı kullanmadıklarının altını çizen Göztepe Başkanı Sepil, "Hüseyin Göçek, 1.54 dakika içeriyle konuşmasına rağmen gidip pozisyonu izlemedi. Sezon başından bu yana bizim maçlarda 12 VAR incelemesine gidilirken, lehimize çıkan yalnızca 1 pozisyon var. O da bu sezon oynanan Trabzonspor maçında Burak'ın son dakikada attığı golün iptal edilmesi. O maçta da hakem olan Göçek, oldukça açık olan pozisyonu tam 2.54 dakika izledikten sonra karar verebildi. Herhalde 100 kamera çekimi olsa hepsini izleyecekti. Bize anlatılan uygulamayla yapılanlara arasında benzerlik görmüyorum" dedi.



"NEDEN SÜREKLİ GÖKÇEK?"

Son bir buçuk sezonda Hüseyin Göçek'in 9 maçlarını yönetmesine de sert tepki veren Mehmet Sepil, "Geçen sezondan bu yana Göztepe, ligde 52 maça çıkarken, Hüseyin Göçek 31 maçta görev yapmış. Göçek, bu sürede 9 kez bizim maçlara verilmiş. 25 tane hakem varken, neden bizim maçlarımıza aynı atamalar yapılıyor? Sürekli aynı hakemlerle maç oynuyoruz. Bazı hakemlerin maaşını resmen biz veriyoruz. Hüseyin Göçek'in yönettiği maçlarda koltuğa endişeyle oturuyorum" diye konuştu.

"GÜVEN ORTAMI YOK"

VAR sisteminin Türk futbolu için olumlu bir gelişme olduğunu da söyleyen Sepil, şu sözleri kaydetti:

"VAR sistemi tüm kulüplerin desteğiyle kurulan ve Türk futbolunun gelişmesi için önemli bir sistemdir. Ancak içinde bulunduğumuz ortamda ciddi bir güven sorunu yaşanıyor. Açıkçası bu sistem bize anlatıldığı gibi işlemiyor. 1.54 dakika VAR odasıyla konuşan hakem pozisyonu izlemiyorsa burada sorun vardır. Yetkilerin bu duruma el atmasını istiyoruz."