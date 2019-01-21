N’Koudou sesleri

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Ryan Babel'i Fulham'a 2 milyon Euro'ya gönderen Beşiktaş, Hollandalı yıldızın yerini doldurmak için arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların bonservisi Tottenham'da olan ve Burnley'de kiralık olarak forma giyen Georges-Kevin N'Koudou için resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.Geçtiğimiz sezonun devre arasında yine bir başka İngiliz ekibi Burnley'e kiralık olarak giden oyuncu burada yeteri kadar forma şansı bulamadı. SadeceKariyer zirvesini Marsilya'da yaşadı ve 2016 yazında 11 milyon Euro'ya Tottenham'a transfer oldu. Fransa U21 takımında da 6 kez görev yaptı.