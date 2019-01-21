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Quaresma da yolcu

Arabistan, ve ülkesi Portekiz’in yıldız futbolcuya ilgisi sürüyor. Sezon başı teklifleri kabul etmeyen artık ayrılığa çok yakın!

Giriş Tarihi: 21.1.2019
Quaresma da yolcu
Beşiktaş'la 31 Mayıs 2020 tarihine kadar sözleşmesi olan Quaresma için ayrılık yakın görünüyor. Özellikle Arap kulüpleri Portekizli yıldızın peşini bırakmıyor. Transferin bitimine kısa bir süre kala, yıldız oyuncu ile temaslar hızlandı. Yaz döneminde de Portekizli için teklifler olmuş, Arabistan'dan Al-Hilal 10 milyon Euro bonservisi gözden çıkarmıştı. Ancak Q7 bu teklifi geri çevirmişti. Pepe'nin gidişi sonrası morali bozulan Quaresma ülkesi Portekiz'e de dönebilir. Bu hafta yönetim ve Portekizli futbolcu masaya oturacak.
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Quaresma da yolcu
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