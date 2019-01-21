Quaresma da yolcu

Beşiktaş'la 31 Mayıs 2020 tarihine kadar sözleşmesi olan
Quaresma için ayrılık
yakın görünüyor. Özellikle
Arap kulüpleri Portekizli yıldızın
peşini bırakmıyor. Transferin
bitimine kısa bir süre kala, yıldız
oyuncu ile temaslar hızlandı.
Yaz döneminde de Portekizli için
teklifler olmuş, Arabistan'dan
Al-Hilal 10 milyon Euro bonservisi
gözden çıkarmıştı. Ancak
Q7 bu teklifi geri çevirmişti. Pepe'nin gidişi sonrası morali bozulan Quaresma ülkesi Portekiz'e de dönebilir. Bu hafta yönetim ve Portekizli futbolcu masaya oturacak.