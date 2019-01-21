Quaresma da yolcu

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'laQuaresma için ayrılıkyakın görünüyor. ÖzellikleArap kulüpleri Portekizli yıldızınpeşini bırakmıyor. Transferinbitimine kısa bir süre kala, yıldızoyuncu ile temaslar hızlandı.Yaz döneminde de Portekizli içinteklifler olmuş, Arabistan'danAl-Hilal 10 milyon Euro bonservisigözden çıkarmıştı. AncakQ7 bu teklifi geri çevirmişti.