Satılık değil!

Beşiktaş'ta yıldızı her geçen gün da parlayan Dorukhan Toköz, Avrupa'nın dikkatini çekmiş durumda… 22 yaşındaki oyuncunun durumunu gözlemleyen kulüplerin scoutları, siyah-beyazlıların maçlarını yakın takibe aldı.
Yetkililer, Beşiktaş'ın BŞB.Erzurumspor ile oynayacağı maç için de rezervasyonlarını yaptırmış durumda. Ancak siyah-beyazlı yönetimin Dorukhan için planları çok net... Siyah-beyazlılar, bu sezon takımın vazgeçilmezi haline gelen Dorukhan'ı gelecek yılın ilk 11'inde de değişilmez olarak görüyor ve planını onun üzerine yapıyor. Şampiyonluğa odaklanan Kartal, ön liberosunu Şampiyonlar Ligi vitrinine çıkardıktan sonra Avrupa'ya göndermeyi hedefliyor.
Yönetim şu an ki aşamada başarılı oyuncuyla ilgili gelecek tüm teklifleri geri çevirmeye kararlı. DORUKHAN İÇİN NE DEDİLER? Fatih DOĞAN Avrupa için erken!
Dorukhan, Beşiktaş takımının içinde birçok dünya yıldızının arasında yüreğiyle, azmiyle, kendine bir yer açtı. Hırs, inanç ve çalışma olmadan yeteneğin tek başına yeterli olmayacağını hatırlattı. Dorukhan için Avrupa henüz erken. Onun için ilk hedef aldığı formayı istikrarlı bir şekilde giymeye devam etmek olmalıdır. Bunun için de Avrupa'ya transferi değil, her forma giydiği karşılaşmayı kendisi için bir final maçı gibi oynamalıdır. O zaman önündeki yolların da kendisine açılacağını daha iyi görecektir. Gürcan BİLGİÇ Her şeyin zamanı var
Sanki
karşımızda genç bir oyuncu yok, yıllardır o takımda oynayan birisi var. Pozisyon yadırgam-ı yor ve oyununa da akıl katıyor. Büyük bir takımda bu kolay bir şey değil. Her şeyin ötesinde gelişme vadeden bir oyuncu Dorukhan. Yine de birkaç maçlık performansla öyle büyük tekliflerin geleceğini zannetmiyorum. Geçen sene Rodrigues için de benzer yorumlar yapılıyordu. Dorukhan'ın en az 1.5 sezon daha Şenol Güneş ile beraber olması ve oyununu geliştirmesi gerekiyor. Sanıyorum kulüpte bunun farkında, her şeyin bir zamanı var.