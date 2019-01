Satılık değil!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta yıldızı her geçen gün da parlayan Dorukhan Toköz, Avrupa'nın dikkatini çekmiş durumda…Yetkililer, Beşiktaş'ın BŞB.Erzurumspor ile oynayacağı maç için de rezervasyonlarını yaptırmış durumda. Ancak siyah-beyazlı yönetimin Dorukhan için planları çok net... Siyah-beyazlılar, bu sezon takımın vazgeçilmezi haline gelen Dorukhan'ı gelecek yılın ilk 11'inde de değişilmez olarak görüyor ve planını onun üzerine yapıyor.Yönetim şu an ki aşamada başarılı oyuncuyla ilgili gelecek tüm teklifleri geri çevirmeye kararlı.Dorukhan, Beşiktaş takımının içinde birçok dünya yıldızının arasında yüreğiyle, azmiyle, kendine bir yer açtı. Hırs, inanç ve çalışma olmadan yeteneğin tek başına yeterli olmayacağını hatırlattı. Dorukhan için Avrupa henüz erken. Onun için ilk hedef aldığı formayı istikrarlı bir şekilde giymeye devam etmek olmalıdır. Bunun için de Avrupa'ya transferi değil, her forma giydiği karşılaşmayı kendisi için bir final maçı gibi oynamalıdır. O zaman önündeki yolların da kendisine açılacağını daha iyi görecektir.Sankikarşımızda genç bir oyuncu yok, yıllardır o takımda oynayan birisi var. Pozisyon yadırgam-ı yor ve oyununa da akıl katıyor. Büyük bir takımda bu kolay bir şey değil. Her şeyin ötesinde gelişme vadeden bir oyuncu Dorukhan. Yine de birkaç maçlık performansla öyle büyük tekliflerin geleceğini zannetmiyorum. Geçen sene Rodrigues için de benzer yorumlar yapılıyordu. Dorukhan'ın en az 1.5 sezon daha Şenol Güneş ile beraber olması ve oyununu geliştirmesi gerekiyor. Sanıyorum kulüpte bunun farkında, her şeyin bir zamanı var.