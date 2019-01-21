Soldado bilmecesi

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe taraftarı yönetimden transfer bekliyor ancak sarı-lacivertliler daha çok satış haberleriyle gündeme geliyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Aatif'ı, Rize'ye gönderen Fenerbahçe'nin golcüsü Soldado'ya da Arapların ilgisi devam ediyor.Arap basını transferin bittiğini yazıyor ancak sarı-lacivertli yöneticiler bu konudaki sorulara net bir cevap vermiyor.