Alan Göztepe maçında sahada

Forvet listesinde ilk sırasında bulunan Alan için bir aydır uğraşan
Galatasaray, Ankaragücü maçı öncesinde Brezilyalı golcü ile kesin anlaşma sağladı ve Guangzhou Evergrande ile bonservis pazarlıklarına başladı. Çin ekibi ile 3 milyon Euro'ya el sıkışan
sarıkırmızılı yetkililer, Alan'ın alternatifi olarak B Planı'nda yedek beklettikleri forvetin menajerine de, "Alan'ı transfer ettik. Bizi artık beklemenize gerek yok''
mesajını iletti. DUBAİ'NİN YOLUNU TUTTULAR
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar,
pazar
akşamı 20.00 uçağıyla
Dubai'nin yolunu tuttu.
Al Qasr Hotel'de konaklayan
Albayrak-Hanedar
ikilisi, Guangzhou
Evergrande ile
Dubai'de kampta
olan Alan'ı alarak
İstanbul'a dönecek. Brezilyalı yıldız, yeni hocası Fatih Terim görev verirse Göztepe maçında sahada olacak.