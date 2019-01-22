Alan Göztepe maçında sahada

BUGÜN NELER OLDU

Forvet listesinde ilk sırasında bulunan Alan içinGalatasaray, Ankaragücü maçı öncesinde Brezilyalı golcü ile kesin anlaşma sağladı ve Guangzhou Evergrande ile bonservis pazarlıklarına başladı.sarıkırmızılı yetkililer, Alan'ın alternatifi olarak B Planı'nda yedek beklettikleri forvetin menajerine de,mesajını iletti.Galatasaraypazarakşamı 20.00 uçağıylaDubai'nin yolunu tuttu.Al Qasr Hotel'de konaklayanAlbayrak-Hanedarikilisi, GuangzhouEvergrande ileDubai'de kamptaolan Alan'ı alarakİstanbul'a dönecek.