Bolu-Galatasaray atv’de

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz salı günü yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Boluspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı bugün oynanacak. F.Bahçe derbisinde çıkan olaylar nedeniyle 10 maç ceza alan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bolu'da son kez tribünde olacak. Rakip takımda ise teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın görevine son verildi. Böylece Galatasaray maçı öncesi hoca değiştirenler kervanına kırmızı-beyazlılar da eklendi. Ankaragücü Bayram Bektaş, Akhisar Safet Susic, Erzurum Mehmet Altıparmak, Fenerbahçe Cocu ve Konyaspor Rıza Çalımbay'la yollarını G.Saray'la oynayacağı maç öncesi ayırmıştı. Bolu'nun başında altyapı koordinatörü Cüneyt Karakuş olacak.Yoğun kar yağışı nedeniyle son 16 turu ilk maçını oynayamayan Bolu ve G.Saray bugün ertelemeye çıkacak. 14 takım ise çeyrek final biletini almak için mücadele edecek. 3 gün sürecek heyecan atv ve A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. İşte program:Akhisar-İM. Kayseri (2-1)18.00 A SporBolu-Galatasaray19.45 atvBodrum-EY. Malatya (2-3)14:00 A SporGöztepe-Antalya (3-3)18:00 A SporBalıkesir-Trabzon (1-2)20:30 atvHatay-Başakşehir (0-1)13:00 A SporKasımpaşa-A.Alanya (0-0)18:00 A SporF.Bahçe-Ümraniye (0-1)20:30 atv