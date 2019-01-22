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Bolu- atv’de

ile arasındaki son 16 turu ilk maçı 19.45’te başlayacak

Giriş Tarihi: 22.1.2019
Bolu-Galatasaray atv’de
Geçtiğimiz salı günü yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Boluspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı bugün oynanacak. F.Bahçe derbisinde çıkan olaylar nedeniyle 10 maç ceza alan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bolu'da son kez tribünde olacak. Rakip takımda ise teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın görevine son verildi. Böylece Galatasaray maçı öncesi hoca değiştirenler kervanına kırmızı-beyazlılar da eklendi. Ankaragücü Bayram Bektaş, Akhisar Safet Susic, Erzurum Mehmet Altıparmak, Fenerbahçe Cocu ve Konyaspor Rıza Çalımbay'la yollarını G.Saray'la oynayacağı maç öncesi ayırmıştı. Bolu'nun başında altyapı koordinatörü Cüneyt Karakuş olacak.

ÇEYREK FİNAL İÇİN SON ŞANS!
Yoğun kar yağışı nedeniyle son 16 turu ilk maçını oynayamayan Bolu ve G.Saray bugün ertelemeye çıkacak. 14 takım ise çeyrek final biletini almak için mücadele edecek. 3 gün sürecek heyecan atv ve A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. İşte program:

BUGÜN

Akhisar-İM. Kayseri (2-1)
18.00 A Spor

Bolu-Galatasaray
19.45 atv

YARIN

Bodrum-EY. Malatya (2-3)
14:00 A Spor

Göztepe-Antalya (3-3)
18:00 A Spor

Balıkesir-Trabzon (1-2)
20:30 atv

PERŞEMBE

Hatay-Başakşehir (0-1)
13:00 A Spor

Kasımpaşa-A.Alanya (0-0)
18:00 A Spor

F.Bahçe-Ümraniye (0-1)
20:30 atv
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