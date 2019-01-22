Bolu-Galatasaray atv’de

Geçtiğimiz salı günü yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Boluspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı bugün oynanacak. F.Bahçe derbisinde çıkan olaylar nedeniyle 10 maç ceza alan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bolu'da son kez tribünde olacak. Rakip takımda ise teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın görevine son verildi. Böylece Galatasaray maçı öncesi hoca değiştirenler kervanına kırmızı-beyazlılar da eklendi. Ankaragücü Bayram Bektaş, Akhisar Safet Susic, Erzurum Mehmet Altıparmak, Fenerbahçe Cocu ve Konyaspor Rıza Çalımbay'la yollarını G.Saray'la oynayacağı maç öncesi ayırmıştı. Bolu'nun başında altyapı koordinatörü Cüneyt Karakuş olacak. ÇEYREK FİNAL İÇİN SON ŞANS!
Yoğun kar yağışı nedeniyle son 16 turu ilk maçını oynayamayan Bolu ve G.Saray bugün ertelemeye çıkacak. 14 takım ise çeyrek final biletini almak için mücadele edecek. 3 gün sürecek heyecan atv ve A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. İşte program: BUGÜN
Akhisar-İM. Kayseri (2-1)
18.00 A Spor
Bolu-Galatasaray
19.45 atv YARIN
Bodrum-EY. Malatya (2-3)
14:00 A Spor
Göztepe-Antalya (3-3)
18:00 A Spor
Balıkesir-Trabzon (1-2)
20:30 atv PERŞEMBE
Hatay-Başakşehir (0-1)
13:00 A Spor
Kasımpaşa-A.Alanya (0-0)
18:00 A Spor
F.Bahçe-Ümraniye (0-1)
20:30 atv