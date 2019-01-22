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'de puan durumu nasıl şekillendi?

Spor Toto 'de ikinci yarının ilk hafta maçları geride kaldı. 18. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından sıralamalarda da değişiklikler oldu. Ligin ilk sırasında Başakşehir bulunurken, son sırada ise Rizespor bulunuyor. İşte Süper Lig'de puan durumu...

Giriş Tarihi: 22.1.2019 16:14 Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 16:15
Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta maçlarının tamamlanması ile birlikte şekillenen puan durumu tablosu da merak konusu oldu. İlk sırada 38 puanla Başakşehir bulunurken hemen ardından 32 puan ile Galatasaray yer alıyor.

Fenerbahçe kötü gidişatı devam ettirerek deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalarak yine taraftarlarını üzdü. İşte Süper Lig'de puan durumu...

SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Akhisar Belediyespor 1-3 Beşiktaş

BB Erzurumspor 1-2 Konyaspor

Yeni Malatya 3-2 Göztepe

Antalyaspor 0-0 Kayserispor

Galatasaray 6-0 Ankaragücü

Alanyaspor 2-0 Sivasspor

Trabzonspor 2-4 Başakşehir

Bursaspor 1-1 Fenerbahçe

Kasımpaşa 0-1 Rizespor

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
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