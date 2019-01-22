Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta maçlarının tamamlanması ile birlikte şekillenen puan durumu tablosu da merak konusu oldu. İlk sırada 38 puanla Başakşehir bulunurken hemen ardından 32 puan ile Galatasaray yer alıyor.
Fenerbahçe kötü gidişatı devam ettirerek deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalarak yine taraftarlarını üzdü. İşte Süper Lig'de puan durumu...
SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Akhisar Belediyespor 1-3 Beşiktaş
BB Erzurumspor 1-2 Konyaspor
Yeni Malatya 3-2 Göztepe
Antalyaspor 0-0 Kayserispor
Galatasaray 6-0 Ankaragücü
Alanyaspor 2-0 Sivasspor
Trabzonspor 2-4 Başakşehir
Bursaspor 1-1 Fenerbahçe
Kasımpaşa 0-1 Rizespor