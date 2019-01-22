Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta maçlarının tamamlanması ile birlikte şekillenen puan durumu tablosu da merak konusu oldu. İlk sırada 38 puanla Başakşehir bulunurken hemen ardından 32 puan ile Galatasaray yer alıyor.

Fenerbahçe kötü gidişatı devam ettirerek deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalarak yine taraftarlarını üzdü. İşte Süper Lig'de puan durumu...

SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Akhisar Belediyespor 1-3 Beşiktaş

BB Erzurumspor 1-2 Konyaspor

Yeni Malatya 3-2 Göztepe

Antalyaspor 0-0 Kayserispor

Galatasaray 6-0 Ankaragücü

Alanyaspor 2-0 Sivasspor

Trabzonspor 2-4 Başakşehir

Bursaspor 1-1 Fenerbahçe

Kasımpaşa 0-1 Rizespor

SÜPER LİG PUAN DURUMU