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‘Takımı bırakamam’

Bu sezon ’de ilk golünü atan ’nun sevinci yarım kaldı. Arabistan’dan teklif alan İspanyol, transferi için net konuştu: bu haldeyken bir yere gitmem

Giriş Tarihi: 22.1.2019
‘Takımı bırakamam’
Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Soldado, Bursaspor maçı sonrası önemli açıklamalar yaptı. İşte satırbaşları:
Son derece büyük üzüntü yaşıyoruz. Arada çok çalıştık. İyi başlamak istiyorduk. Golü attım ama kazanamadık.
Zaman zaman iyiydik ama baskıyı yönetemedik.
Sezon başı benim için zordu. Cocu bana güvenmedi, Daha sonra uzun süre ceza aldım.
Kupada tur atlayınca özgüvenimiz yükselecek. Eksik olan özgüven bu da galibiyetle gelecek.
Teklifler aldım ama F.Bahçe'de kalacağım. Takım bu haldeyken ve gördüğüm sevginin karşılığını vermeden gidemem.
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‘Takımı bırakamam’
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