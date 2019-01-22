‘Takımı bırakamam’

BUGÜN NELER OLDU

enerbahçe'nin İspanyol golcüsü Soldado, Bursaspor maçı sonrası önemli açıklamalar yaptı. İşte satırbaşları:Son derece büyük üzüntü yaşıyoruz. Arada çok çalıştık. İyi başlamak istiyorduk. Golü attım ama kazanamadık.Zamanzaman iyiydik ama baskıyı yönetemedik.Sezonbaşı benim için zordu. Cocu bana güvenmedi, Daha sonra uzun süre ceza aldım.Kupada tur atlayınca özgüvenimiz yükselecek. Eksik olan özgüven bu da galibiyetle gelecek.Teklifleraldım ama F.Bahçe'de kalacağım. Takım bu haldeyken ve gördüğüm sevginin karşılığını vermeden gidemem.