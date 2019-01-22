‘Takımı bırakamam’

F
enerbahçe'nin İspanyol golcüsü Soldado, Bursaspor maçı sonrası önemli açıklamalar yaptı. İşte satırbaşları:
Son derece büyük üzüntü yaşıyoruz. Arada çok çalıştık. İyi başlamak istiyorduk. Golü attım ama kazanamadık.
Zaman
zaman iyiydik ama baskıyı yönetemedik.
Sezon
başı benim için zordu. Cocu bana güvenmedi, Daha sonra uzun süre ceza aldım.
Kupada tur atlayınca özgüvenimiz yükselecek. Eksik olan özgüven bu da galibiyetle gelecek.
Teklifler
aldım ama F.Bahçe'de kalacağım. Takım bu haldeyken ve gördüğüm sevginin karşılığını vermeden gidemem.