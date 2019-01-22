Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Yeni Çorumspor, Mehmet Aurelio ile yollarını ayırdı

, ile yollarını ayırdı

yönetimi bugün yaptığı toplantı sonrasında Teknik Direktör ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2019 16:47
Yeni Çorumspor, Mehmet Aurelio ile yollarını ayırdı

Kulüp tesislerinde yapılan görüşmeler sonrasında Mehmet Aurelio ile yolları ayırma kararı alınmasının ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 15.30'da teknik direktörümüz Mehmet Aurelio ile yapılan görüşmeler sonrasında kendisiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Mehmet Aurelio ile futbolcularımız duygusal bir veda gerçekleştirmiştir. Kendisine kulübümüz olarak bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Ayrıca yaşanan bu gelişme sonrasında Ankara'da bulunan Kulüp Başkanımız Fatih Özcan, saat 19.00'da futbolcularımızla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacaktır. Konuyla ilgili detaylı bilgiler ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni Çorumspor, Mehmet Aurelio ile yollarını ayırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN