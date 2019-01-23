Aslan’dan altın vuruş

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, Boluspor'u deplasmanda Selçuk İnan'ın penaltı golüyle 1-0 yendi. Ev sahibinin daha baskılı oynadığı maçın 41. dakikasında VAR incelemesi sonucu kazanılan penaltıyı Selçuk İnan gole çevirdi. İkinci yarıdaki Bolu baskısında genç kaleci İsmail Çipe, yaptığı kurtarışlarla beraberlik golüne izin vermedi ve maç Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Rövanş maçı 29 Ocak salı günü Türk Telekom Stadı'nda.Galatasaray'ın tek golünü dün gece penaltıdan atan Selçuk İnan, bu sezon ikinci golünü de beyaz noktadan buldu. Tecrübeli kaptan, daha önce Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçında da penaltıdan ağları sarsmıştı.Sezonun ilk yarısında 10 maç ceza alan Fatih Terim, Bolu deplasmanında cezasını tamamladı. Bolu'da son kez tribünde oturan Terim, cep telefonu aracılığıyla kulübedeki yardımcısı Hasan Şaş ile iletişim kurdu ve devre olmadan yedekleri ısınmaya yolladı. Terim, Göztepe deplasmanında saha kenarında yerini alacak.Boluspor taraftarının son dakikalarda üst üste kaçırdığı pozisyonlardan sonra protesto ettiği İsmail Haktan'ın sözleşmesi feshedildi. Boluspor'un sitesinden, "İsmail Haktan Odabaşı ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi sona erdirilmiştir. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı.Üç büyüklerin 1 Haziran-30 Kasım dönemine ait finansal tabloları açıklandı. Verilere göre; bu dönemde Beşiktaş 156 milyon 390 bin TL, Fenerbahçe ise 54 milyon 726 bin TL zarar etti. Üç büyükler arasında, 3. çeyrekte finansal tabloları artıda olan tek kulüp ise Galatasaray oldu. Sarıkırmızılılar, Kasım-Haziran döneminde 2 milyon 900 bin TL kâr açıkladı. Açıklanan bu kâr aynı zamanda, kulübün faaliyet gelirlerinden elde ettiği ilk reel kârlılık olarak kayıtlara geçti. Galatasaray'ın bilançosunda en fazla göze çarpan olumlu göstergelerden biri de 2017'de eksi 608 milyon TL olan öz kaynağın bu son çeyrekte neredeyse yüzde 100'lük bir sıçrama göstererek eksi 313 milyon TL'ye inmiş olması.Bolu-Galatasaray maçının üç kahramanı vardı: 1- Galatasaray'ın kalecisi İsmail Çipe, mükemmel kurtarışlar yaparak, takımını ayakta tuttu. 2- Boluspor'un kaptanı İsmail, taraftarlarının kendisini haksız yere ıslıklamasına rağmen müthiş oynadı. Boluspor'un özellikle ikinci yarıda girdiği pozisyonlarda İsmail'in büyük çabası vardı. 3- Gecenin en büyüğü ise VAR oldu. Trabzonspor-Başakşehir, Bursaspor-Fenerbahçe maçlarındaki pozisyonlar hâlâ tartışılırken, Bolu'da hakem Suat Arslanboğa ile VAR'da görevli Arda Kardeşler örnek olabilecek kararlara imza attı. VAR'da kararı en son hakem vermelidir. Arslanboğa, görmediği penaltıyı Kardeşler'in uyarısı ile verdi; yine Arslanboğa'nın verdiği goldeki ofsaytı Kardeşler VAR'dan iptal etti. Galatasaray VAR'ın doğru uygulanması ile İstanbul'a avantajlı bir skorla dönüyor ama oyun olarak İsmail Çipe ve Linnes dışındaki isimler vasat bir mücadele sergiledi.