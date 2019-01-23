Emiliano Sala kayboldu!

Fransız ekibi Nantes'tan Premier Lig takımı Cardiff City'ye transfer olan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı İngiltere'ye taşıyan uçak, önceki gece Manş Denizi üzerinde kayboldu. Piper Malibu adlı hafif uçak, İngiliz tahtına bağlı Guernsey adasının aralarında olduğu özerk Channel Adaları üzerinde radardan çıktı. Dün gün boyu süren aramalardan sonuç alınamazken, yetkililer, "Channel Adaları, İngiltere ve Fransa'nın katılımıyla yapılan 15 saatlik aramada suda bazı nesnelere rastlandı. Bunların kayıp uçağa ait olduğunu teyit edemiyoruz. Yolculara ait hiçbir iz bulamadık. Suya iniş yapmışlarsa hayatta kalma şansları bu aşamada maalesef çok az"
açıklamasını yaptı. CHAPECOENSE FACİASINDA 76 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Uçak kazalarına ilişkin kayıtların tutulduğu son 61 yılda birçok tanınmış sporcu yaşamını yitirdi. Aralarında Rus buz hokeyi takımı, Manchester United'ın da olduğu takım üyeleri, büyük uçak kazalarında yaşama veda etti. Son olarak 28 Kasım 2016'da Brezilya 1. Lig takımı Chapecoenseli futbolcuların da bulunduğu uçak Kolombiya'da düşmüş ve kazada 76 kişi yaşamını yitirmişti.