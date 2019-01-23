Emiliano Sala kayboldu!

BUGÜN NELER OLDU

Fransız ekibi Nantes'tan Premier Lig takımı Cardiff City'ye transfer olan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı İngiltere'ye taşıyan uçak, önceki gece Manş Denizi üzerinde kayboldu. Piper Malibu adlı hafif uçak, İngiliz tahtına bağlı Guernsey adasının aralarında olduğu özerk Channel Adaları üzerinde radardan çıktı. Dün gün boyu süren aramalardan sonuç alınamazken, yetkililer,açıklamasını yaptı.Uçak kazalarına ilişkin kayıtların tutulduğu son 61 yılda birçok tanınmış sporcu yaşamını yitirdi. Aralarında Rus buz hokeyi takımı, Manchester United'ın da olduğu takım üyeleri, büyük uçak kazalarında yaşama veda etti. Son olarak 28 Kasım 2016'da Brezilya 1. Lig takımı Chapecoenseli futbolcuların da bulunduğu uçak Kolombiya'da düşmüş ve kazada 76 kişi yaşamını yitirmişti.